الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الدقهلية: مستشفى رمد المنصورة تتصدر عمليات زراعة القرنية خلال عام

همت الحسينى

أعرب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الفرق الطبية والتمريضية والعاملين بمستشفى رمد المنصورة وبالقطاع الصحي بالدقهلية، والتي تعمل على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والنجاح في تصدر المستشفيات في عمليات زراعة القرنية خلال عام 2025.

وأشاد محافظ الدقهلية على العمل المتميز والأداء الراقي لمستشفى رمد المنصورة، وأكد أن هذا الإنجاز يؤكد جاهزية مستشفى رمد المنصورة للتعامل مع أدق حالات العيون على مدار الساعة، ودورها الحيوي كمركز متخصص يخدم محافظات الدلتا، ويؤكد على استعداد مستشفيات الدقهلية لاستقبال مختلف الحالات من جميع المحافظات في حالات الضرورة.

وأوضح  الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، تصدر مستشفى الرمد بالمنصورة المركز الأول لمعدلات إجراء عمليات زراعة القرنية خلال عام 2025، لتكون الأعلى على مستوى مستشفيات قطاع الطب العلاجي، بقيادة الدكتور أحمد حسان مدير المستشفى.

وأضاف أن هذا التميّز يأتي في إطار تنفيذ مشروع القضاء على قوائم الانتظار، حيث شكّلت عمليات زراعة القرنية أحد محاوره الرئيسية، مما أسهم بشكل فعّال في تقليل فترات الانتظار واستعادة نعمة البصر لعدد كبير من المرضى.

وأشار إلى أن هذا التميز نتيجة عمل مشترك بين منظومة مديرية الصحة والعاملين بمختلف فئاتهم وكوادرهم، وتضم الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي مدير الطب العلاجي، والدكتور جابر ممدوح مدير إدارة المستشفيات.

كما أن هذا الإنجاز يعود إلى العمل الدؤوب والجهود المتكاملة لفرق المستشفى المخلصة، برئاسة الدكتور أحمد حسان مدير المستشفى، والدكتورة منى زغلول مسؤولة قوائم الانتظار، وفريق جراحة زراعة القرنية المكون من، الدكتور ناصر عمر المتولي، الدكتور فادي السيد عبد النبي، الدكتورة مروة نبيه الشاهيني، الدكتورة أسماء إسماعيل رجب، وفريق التخدير المتميز، الدكتورة أمل أبو ليلة، الدكتورة سماح عاطف، وفريق التمريض المتفاني، وأعضاؤه، 

حيث اكد أن هذا الإنجاز الطبي الهام يعكس منظومة عمل متكاملة، وإرادة حقيقية للتطوير، والتزامًا راسخًا بتقديم خدمة طبية متخصصة وراقية تليق بثقة المرضى والمواطنين، وتُترجم توجيهات الدولة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية.

