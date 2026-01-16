محافظ الدقهلية: جهود مكثفة لمديرية الطب البيطري لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار

اكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على قيام مديرية الطب البيطري بتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار بعدد من مراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية "مصر خالية من السعار 2030"، ووجه بإطلاق حملات التحصين لتشمل جميع المراكز على مستوى المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق مع الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تقوم مديرية الطب البيطري بالدقهلية، بإشراف من الدكتور أحمد السباعي، مدير المديرية، والدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، بتنفيذ حملات التحصين.

و أكد مدير مديرية الطب البيطري أن أعمال تحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار أُجريت في نطاق عدد من الإدارات البيطرية شملت: إدارة طلخا، وصهرجت الكبرى بمركز ميت غمر، والمنزلة، والسنبلاوين، وبلغ عدد الكلاب الضالة المحصنة 150 كلبا تقريبا، بالتنسيق مع مجالس المدن والأهالي، تمهيدًا لتنفيذ حملات مماثلة في جميع أنحاء المحافظة ضمن خطة القضاء على داء السعار.