نقلة حضارية جديدة بالعاشر من رمضان بافتتاح سوق منظم للباعة الجائلين.. صور

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

يواصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان جهوده لتنظيم الأنشطة التجارية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

في إطار رؤية  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء مدن حديثة ومنظمة وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، والسيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توفير بدائل حضارية للباعة الجائلين والقضاء على المظاهر العشوائية.

وذلك في إطار رؤية   الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء مدن حديثة ومنظمة وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، والسيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توفير بدائل حضارية للباعة الجائلين والقضاء على المظاهر العشوائية، 

 

وفي هذا السياق، افتتح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، سوق الباعة الجائلين المؤقت المقام بجوار منطقة الموقف الداخلي، على مساحة تقارب ٤٠٠٠ متر مربع، ويضم نحو ٢٥٠ باكية، وذلك لتسكين الباعة الجائلين كبديل حضاري عن تواجدهم بالشارع، والذي كان يتسبب في شلل مروري ومظاهر عدم انضباط بالمنطقة، وذلك لحين الانتهاء من تجهيز السوق الدائم المخصص لهم.

وأوضح رئيس الجهاز أن السوق الحضاري الدائم الجاري الإعداد له سيضم باكيات مجهزة، ومصلى، وأعمال إنترلوك، ودورات مياه، إلى جانب منظومة متكاملة للنظافة والأمن، بما يوفر بيئة عمل لائقة وآمنة للباعة الجائلين، ويحافظ في الوقت ذاته على المظهر الحضاري للمدينة.


وأشار المهندس علاء عبد اللاه مصطفى إلى أن هذه الخطوة جاءت استكمالًا لنجاح تجربة تسكين بائعـي منطقة صيدناوي، والتي أسهمت في حل أزمة مرورية وتنظيمية مزمن بالمنطقة، مؤكدًا أن ملف الباعة الجائلين يحظى باهتمام مباشر وجاد من الجهاز، ويتم التعامل معه باعتباره قضية تنظيمية واجتماعية متكاملة.
وأكد أن النهج المتبع يعتمد على الموازنة بين حق الباعة في العمل الكريم، وحق المواطنين في مدينة منظمة وخالية من العشوائيات، وهو ما انعكس في حالة من الرضا والترحيب الواضح من الباعة الجائلين بالمواقع الجديدة.
من جانبهم، أعرب الباعة الجائلون عن ارتياحهم للموقع المؤقت، مؤكدين أنه وفر لهم بيئة عمل مستقرة تحفظ كرامتهم، وتساعدهم على كسب رزقهم في أجواء آمنة ومنظمة، بعيدًا عن العشوائية أو التعرض لأي مضايقات.
وجدد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان  تأكيده على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق الانضباط داخل المدينة وتنظيم الأنشطة التجارية، مشيرًا إلى أن التجربة سيتم تعميمها تباعًا في جميع المناطق التي تشهد أسواقًا عشوائية، تمهيدًا للقضاء عليها نهائيًا، بما يليق بمكانة مدينة العاشر من رمضان كإحدى المدن الصناعية الرائدة.

