مديرة تعليم "جنوب سيناء" تتابع أعمال اختيار رؤساء اللجان ومراقبي أوائل الثانوية العامة

تابعت الدكتورة وفاء محمد رضا، مديرة مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بإجراء المقابلات للمرشحين لشغل وظائف رؤساء لجان ومراقبي أوائل امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، في إطار الاستعدادات المكثفة للامتحانات، و حرصًا على ضمان انتظام سير العمل والتزامه بالقواعد والضوابط المنظمة.

و ضمّت اللجنة الوزارية كلًّا من:

أسامة الوكيل، رئيس لجنة الإدارة لقطاع المنصورة، محمود ممدوح سعد، مدير إدارة بالإدارة العامة للامتحانات،

حسنين التهامي، مدير إدارة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة،

عصام عبد المطلب عبد اللطيف، مدير إدارة بإدارة الشؤون القانونية بالوزارة،

عصام رجب حافظ، مدير التعليم العام بديوان المديرية،

ومحمد الحنفي، مدير إدارة شؤون الطلاب بديوان المديرية.

و أكدت الدكتورة وفاء رضا مديرة المديرية على أهمية تحرّي الدقة والشفافية في اختيار القيادات المسؤولة عن إدارة لجان الامتحانات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وحسن إدارة العملية الامتحانية، مشددة على الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية والعمل بروح الفريق الواحد.

وفي ختام جولتها، وجّهت الشكر لأعضاء اللجنة الوزارية على جهودهم، متمنية التوفيق لجميع المرشحين، ومؤكدة حرص مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء على توفير بيئة آمنة ومنضبطة تسهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة وخروجها بالشكل اللائق.