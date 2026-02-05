قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنّي موهبتها وتلبية احتياجاتها
المغرب.. إجلاء 143 ألف متضرر من الفيضانات
استخدام أحدث التكنولوجيات.. رئيس العربية للتصنيع: رفع كفاءة 120 ماكينة ومعدة بمصنع سيماف
حقيقة طلاق مها نصار وحسين المنباوي .. رد غير متوقع من الفنانة | خاص
الإسكان تبحث التعاون مع تحالف إماراتي إسباني في تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة
السفير التركي بالقاهرة: مصر وتركيا أصبحتا أقرب الآن من أي وقت مضى
سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2026
نتيجة المقابلات الشخصية لوظيفتي سائق وفني بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
وقع عليها أقفاص الفاكهة .. مصرع سيدة أثناء عملها في جمع البرتقال بالمنوفية
ماذا كان يفعل الرسول بين المغرب والعشاء؟ سُنة مهجورة أجرها عظيم
صورة لـ محيي إسماعيل أثارت القلق .. هل تم حجز الفنان في دار مسنين؟
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة غزل المحلة بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول بين حرس الحدود وفاركو بالدوري

فاركو
فاركو
إسلام مقلد

حسم التعادل الإيجابي 1-1 الشوط الأول من مواجهة فريق حرس الحدود مع نظيره فاركو، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 17 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة فاركو وحرس الحدود

وفي الدقيقة 14، تقدم حرس الحدود عن طريق محمود أوكا، فيما تعادل فاركو عن طريق بابكر ندياي في الدقيقة 43.

تشكيل حرس الحدود أمام فاركو

حارس المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: إسلام أبو سليمة - فوزي الحناوي - مؤمن عوض - معتز محمد

الوسط: محمد أشرف روقا - كوبر  - إيسو - محمود أوكا

الهجوم: عبد الله حافظ - محمد حمدي

مباراة حرس الحدود وفاركو

فريق فاركو يدخل اللقاء تحت قيادة مديره الفني أحمد خطاب وهو يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام زد بهدفين دون رد.

أما حرس الحدود بقيادة هيثم شعبان فخسر في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة.

ترتيب حرس الحدود وفاركو في الدوري

ويحتل فريق فاركو المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 15 مباراة، بينما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة من نفس عدد المباريات

فريق حرس الحدود حرس الحدود فاركو بطولة الدوري المصري الممتاز بطولة الدوري المصري الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

ياسمين صبري

ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها بـ دبي

نسرين امين

نسرين أمين تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة في أحدث ظهور لها

شيرين عبد الوهاب

النيابة العامة تحيل المتهم ببيع صفحات شيرين عبدالوهاب للمحاكمة أمام جنح القاهرة الاقتصادية

بالصور

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

هل التمر يسبب زيادة الوزن .. تفاصيل

التمر
التمر
التمر

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حد أقصى

روجينا
روجينا
روجينا

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد