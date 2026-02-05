التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول بين حرس الحدود وفاركو بالدوري

حسم التعادل الإيجابي 1-1 الشوط الأول من مواجهة فريق حرس الحدود مع نظيره فاركو، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 17 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة فاركو وحرس الحدود

وفي الدقيقة 14، تقدم حرس الحدود عن طريق محمود أوكا، فيما تعادل فاركو عن طريق بابكر ندياي في الدقيقة 43.

تشكيل حرس الحدود أمام فاركو

حارس المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: إسلام أبو سليمة - فوزي الحناوي - مؤمن عوض - معتز محمد

الوسط: محمد أشرف روقا - كوبر - إيسو - محمود أوكا

الهجوم: عبد الله حافظ - محمد حمدي

مباراة حرس الحدود وفاركو

فريق فاركو يدخل اللقاء تحت قيادة مديره الفني أحمد خطاب وهو يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام زد بهدفين دون رد.

أما حرس الحدود بقيادة هيثم شعبان فخسر في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة.

ترتيب حرس الحدود وفاركو في الدوري

ويحتل فريق فاركو المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 15 مباراة، بينما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة من نفس عدد المباريات