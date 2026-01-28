قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أقل سعر للدولار اليوم الأربعاء 28 -1- 2026

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تشير التوقعات إلى  أسعار صرف الدولار ستشهد المزيد من  الانخفاض خلال العام الجاري بنحو 6% .

وكانت أسعار الدولار تراجع تدريجي امام الجنيه في جميع البنوك العاملة في مصر خلال الاسبوع الجاري.

وسجل أقل سعر للدولار 46.90 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع، وذلك في بنوك :"الاسكندرية، الإمارات دبي".

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء 28-1-2026 في جميع البنوك .


أسعار الدولار في البنوك 


سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 46.99 جنيه للشراء و  47.09 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في البنك الكويتي الوطني 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.00 جنيه للشراء و  47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.05 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم 


 
سعر الدولار في بنك مصر 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.00 جنيه للشراء و  47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك نكست47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 46.99 جنيه للشراء و 47.09 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك HSBC 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في كريدي أجريكول 46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 47.04 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.04 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية  47.00 جنيه للشراء – 47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.
 

