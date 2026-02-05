جمال الزهيري: تصرف إمام عاشور خطأ رهيب.. وأتوقع صعوبة استمراره في الأهلي

انتقد الناقد الرياضي جمال الزهيري بشدة تصرف إمام عاشور، لاعب الأهلي، بتخلفه عمدًا عن بعثة الفريق المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «تصرف إمام عاشور لا يُحسب على الأهلي.. لما يكون في لاعب مش عارف حدوده ومش عارف يتعامل احترافيًا فهذا لا يعيب النادي».

وأردف قائلًا: «هما فعله إمام عاشور معناه أن هناك خطأ في مفهوم اللاعب عن الاحتراف.. مهما كانت الأسباب إمام عاشور عرّض نفسه لموقف غير احترافي».

وتابع قائلًا: «ما حدث من اللاعب خطأ رهيب، وعقوبة اللاعب ليست نهاية المطاف، وأصبح هناك سد حائط بين اللاعب وجماهير الأهلي».

وحول رأيه في مسألة استمرار اللاعب داخل صوف القلعة الحمراء، قال الزهيري: «توقعاتي أن هناك صعوبات في استمرار إمام عاشور مع الأهلي بعد نهاية هذا الموسم».

وأشار جمال الزهيري إلى أن هناك أخطاء إدارية في النادي الأهلي خاصة في التعاقدات مع اللاعبين، حسب رأيه.