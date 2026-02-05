قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء 17 شعبان 1447.. 15 كلمة مستجابة للرزق وقضاء الحاجة
قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
الكبير هيفضل كبير .. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بالزمالك بعد الخماسية
هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل
الولايات المتحدة تضيف تهما إرهابية إلى جرائم قاتل موظفي السفارة الإسرائيلية
عرض ضخم وخطة حسم.. تقارير تكشف تطورات جديدة حول مستقبل صلاح مع ليفربول
دعاء الفجر 17 شعبان.. ردّد أفضل الدعوات تجلب لك الخيرات
«البحث العلمي» تعلن عن برنامج RESPECT – الدورة الثالثة لعام 2026.. تفاصيل التقديم
عالميا ومحليا.. أسعار الحديد اليوم الخميس 5-2-2026
أستراليا: شاب يهدد بقتل الرئيس الإسرائيلي خلال زيارته للبلاد
ليس مجرد 3 نقاط.. مكاسب الزمالك من الفوز على كهرباء الإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد بركات: إمام عاشور الأفضل في مصر ومحمد إسماعيل “جوكر”

إمام عاشور
إمام عاشور
باسنتي ناجي

أكد محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، أن إمام عاشور لاعب الأهلي هو الأفضل في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تأثيره الإيجابي الواضح على المرمى.

إمام عاشور 

وقال بركات خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: “إمام عاشور هو اللاعب الأفضل في مصر في الفترة الأخيرة، وتأثيره الإيجابي على المرمى واضح جدًا.”

وفيما يخص تعثر الأهلي في الدوري الممتاز، شدد بركات على أن غياب إمام عاشور ليس السبب الأبرز، موضحًا أن الفريق يعاني من مشاكل أخرى في الأداء.

وأكمل: “محمد علي بن رمضان لاعب مهم لكنه لم يقدم المستوى المأمول منه مع الأهلي، وأحمد نبيل كوكا يلعب في مركز غير مركزه الطبيعي، ما أثر على الفريق هجومياً.”

وأضاف بركات أن سوء التمركز والأخطاء الفردية كلفت الأهلي أهدافًا، مشيرًا إلى هدف البنك الأهلي كمثال: “أحمد مدبولي لعب عرضية سيئة جدًا، لكن سوء التمركز تسبب في استقبال الأهلي هدفًا.”

وأكد بركات أن تريزيجيه يقدم أداءً قويًا ويعتبر المنقذ للفريق في الفترة الأخيرة، بينما أشار إلى أن ما حدث مع إمام عاشور مرفوض شكلاً وموضوعًا: “اللاعب يحاسب على تصرفاته داخل وخارج الملعب، ولا بد من احترام قرارات النادي، الزمن تغير واللاعبون يحصلون على رواتب كبيرة، لكن الفلوس لا تعفي أحدًا من المسؤولية.”

وتطرق بركات للحديث عن لاعبي الأهلي الآخرين، قائلاً: "المهاجم الجديد لا يمكن الحكم عليه كنسخة من موديست، اللاعب يظهر من لمسته".

وواصل: محمد إسماعيل لاعب الزمالك أصبح جوكر للمدير الفني لمرونته، وأحمد خضري لاعب واحد صنع الهدف الثاني أمام كهرباء الإسماعيلية."

واختتم بركات حديثه بالإشارة إلى دعم جماهير الأهلي للنادي في قراره تجاه إمام عاشور، رغم محبتهم للاعب: “الجماهير تحب إمام عاشور، لكنها تدعم النادي في قراراته.”

إمام عاشور الاهلي الزمالك نجوم الرياضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

كامويش

رد فعل غير متوقع من كامويش بعد تعرضه لانتقادات عقب مباراة الأهلي والبنك

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

حالة الطقس في مصر

الطقس غدا.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار ببعض المناطق

أحمد سيد زيزو

الأهلي يعلن مدة غياب زيزو قبل مواجهة شبيبة القبائل في دوري الأبطال

ترشيحاتنا

الغندور

كل التحية.. خالد الغندور يوجه رسالة إلى معتمد جمال بعد خماسية الزمالك

سيراميكا كليوباترا

تعرف على حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة 17 بالدوري

الزمالك

رضا عبدالعال: محمد صبحي لا يصلح للزمالك.. ومشاركته مكسب للمنافسين

بالصور

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس
طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس
طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

رسومات وألوان متداخلة.. هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب

هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب
هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب
هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب

دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد.. والجمهور يسأل: مين دي؟

دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد و الجمهور يسأل:"مين دى"؟
دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد و الجمهور يسأل:"مين دى"؟
دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد و الجمهور يسأل:"مين دى"؟

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد