محمد بركات: إمام عاشور الأفضل في مصر ومحمد إسماعيل “جوكر”

أكد محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، أن إمام عاشور لاعب الأهلي هو الأفضل في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تأثيره الإيجابي الواضح على المرمى.

إمام عاشور

وقال بركات خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: “إمام عاشور هو اللاعب الأفضل في مصر في الفترة الأخيرة، وتأثيره الإيجابي على المرمى واضح جدًا.”

وفيما يخص تعثر الأهلي في الدوري الممتاز، شدد بركات على أن غياب إمام عاشور ليس السبب الأبرز، موضحًا أن الفريق يعاني من مشاكل أخرى في الأداء.

وأكمل: “محمد علي بن رمضان لاعب مهم لكنه لم يقدم المستوى المأمول منه مع الأهلي، وأحمد نبيل كوكا يلعب في مركز غير مركزه الطبيعي، ما أثر على الفريق هجومياً.”

وأضاف بركات أن سوء التمركز والأخطاء الفردية كلفت الأهلي أهدافًا، مشيرًا إلى هدف البنك الأهلي كمثال: “أحمد مدبولي لعب عرضية سيئة جدًا، لكن سوء التمركز تسبب في استقبال الأهلي هدفًا.”

وأكد بركات أن تريزيجيه يقدم أداءً قويًا ويعتبر المنقذ للفريق في الفترة الأخيرة، بينما أشار إلى أن ما حدث مع إمام عاشور مرفوض شكلاً وموضوعًا: “اللاعب يحاسب على تصرفاته داخل وخارج الملعب، ولا بد من احترام قرارات النادي، الزمن تغير واللاعبون يحصلون على رواتب كبيرة، لكن الفلوس لا تعفي أحدًا من المسؤولية.”

وتطرق بركات للحديث عن لاعبي الأهلي الآخرين، قائلاً: "المهاجم الجديد لا يمكن الحكم عليه كنسخة من موديست، اللاعب يظهر من لمسته".

وواصل: محمد إسماعيل لاعب الزمالك أصبح جوكر للمدير الفني لمرونته، وأحمد خضري لاعب واحد صنع الهدف الثاني أمام كهرباء الإسماعيلية."

واختتم بركات حديثه بالإشارة إلى دعم جماهير الأهلي للنادي في قراره تجاه إمام عاشور، رغم محبتهم للاعب: “الجماهير تحب إمام عاشور، لكنها تدعم النادي في قراراته.”