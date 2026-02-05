أشرف قاسم: الأهلي لن يتراجع عن عقوبة إمام عاشور.. وأتمنى عودة عواد

أكد أشرف قاسم، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي يعاني من أزمة واضحة في خط الدفاع منذ بداية الموسم، مشيرًا إلى أن سوء التمركز وقلة خبرة بعض المدافعين أثر على أداء الفريق.

القلعة الحمراء

وقال قاسم خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: “الأهلي بيعاني دفاعيًا، ودي أزمة تحدثنا عنها منذ فترة، الهدف الذي سكن شباك الأهلي أمس يدل على قلة خبرة المدافعين، والفريق فشل في بناء الهجمات من الخط الخلفي، والتمريرات كانت سيئة.”

وأضاف أن هناك حالة من الضغط على الفريق بسبب الإصابات، مثل إصابة أحمد سيد زيزو، لكنه شدد على أن العقوبة الموقعة على إمام عاشور يجب أن تستمر: “الأهلي لن يتراجع عن العقوبة الموقعة على اللاعب، ولازم تستمر كما تم توقيعها من قبل.”

وتطرق قاسم للحديث عن حارس الفريق، مؤكدًا أهمية تواجده: “محمد عواد لاعب ملتزم جدًا، واعترض على الاستبعاد من التشكيل الأساسي لأنه كان يريد اللعب، والدليل أنه لم يغرم ماليًا.”