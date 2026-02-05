قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»
البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس
ترامب يعرب عن قلقه على حياته بعد محاولتي اغتيال تعرض لهما في 2024
متى يجب التوقف عن الصيام في شعبان؟.. احذر هذه الأيام
مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-2-2026 والقنوات الناقلة
تعديل مواعيد زيارة معبد إدفو في أسوان
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في البنك الأهلي اليوم الخميس
دعاء 17 شعبان 1447.. 15 كلمة مستجابة للرزق وقضاء الحاجة
قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
الكبير هيفضل كبير .. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بالزمالك بعد الخماسية
هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل
رياضة

أشرف قاسم: الأهلي لن يتراجع عن عقوبة إمام عاشور.. وأتمنى عودة عواد

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

أكد أشرف قاسم، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي يعاني من أزمة واضحة في خط الدفاع منذ بداية الموسم، مشيرًا إلى أن سوء التمركز وقلة خبرة بعض المدافعين أثر على أداء الفريق.

القلعة الحمراء 

وقال قاسم خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: “الأهلي بيعاني دفاعيًا، ودي أزمة تحدثنا عنها منذ فترة، الهدف الذي سكن شباك الأهلي أمس يدل على قلة خبرة المدافعين، والفريق فشل في بناء الهجمات من الخط الخلفي، والتمريرات كانت سيئة.”

وأضاف أن هناك حالة من الضغط على الفريق بسبب الإصابات، مثل إصابة أحمد سيد زيزو، لكنه شدد على أن العقوبة الموقعة على إمام عاشور يجب أن تستمر: “الأهلي لن يتراجع عن العقوبة الموقعة على اللاعب، ولازم تستمر كما تم توقيعها من قبل.”

وتطرق قاسم للحديث عن حارس الفريق، مؤكدًا أهمية تواجده: “محمد عواد لاعب ملتزم جدًا، واعترض على الاستبعاد من التشكيل الأساسي لأنه كان يريد اللعب، والدليل أنه لم يغرم ماليًا.”

الاهلي الزمالك أشرف قاسم

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

كامويش

رد فعل غير متوقع من كامويش بعد تعرضه لانتقادات عقب مباراة الأهلي والبنك

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

الرئيس السيسي ونظيره التركي

الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية.. فيديو

المرور

غرامة تصل لـ30 ألف جنيه.. لماذا سحبت الحكومة تعديلات قانون المرور؟

بيراميدز

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة بيراميدز

الغندور

كل التحية.. خالد الغندور يوجه رسالة إلى معتمد جمال بعد خماسية الزمالك

سيراميكا كليوباترا

تعرف على حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة 17 بالدوري

الزمالك

رضا عبدالعال: محمد صبحي لا يصلح للزمالك.. ومشاركته مكسب للمنافسين

بالصور

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

