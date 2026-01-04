قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك
برلمان

«روبلوكس» تحت قبة الشيوخ.. مطالب برلمانية لتقنين ألعاب الأطفال ومواجهة المخاطر الرقمية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
حسن رضوان

تفتح لجنة التعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة محمد نبيل دعبس، يوم الاثنين المقبل، ملف منصات الألعاب الإلكترونية، وفي مقدمتها منصة «Roblox»، وذلك خلال اجتماع مخصص لمناقشة اقتراح برغبة تقدمت به ولاء هرماس، بشأن تقييد استخدام المنصة لحماية الأطفال والنشء.

ويأتي التحرك البرلماني في ضوء تصاعد المخاوف المرتبطة بالمحتوى الرقمي الموجه لصغار السن، حيث أكدت ولاء هرماس، في اقتراحها المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، أن «روبلوكس» تجاوزت كونها منصة ترفيهية، لتتحول إلى فضاء تفاعلي مفتوح يفتقر للضوابط العمرية الكافية، بما يحمله ذلك من مخاطر نفسية وسلوكية وتربوية.

 حالات تنمر وتحرش إلكتروني واستغلال للأطفال

وأشارت إلى أن تقارير دولية وتحقيقات إعلامية رصدت دعاوى قضائية وتحذيرات متكررة ضد المنصة في عدد من الدول، بسبب ضعف آليات التحقق من الأعمار، ووجود محتوى غير ملائم، فضلًا عن حالات تنمر وتحرش إلكتروني واستغلال للأطفال، إلى جانب آثار سلبية ناتجة عن الإدمان والعزلة الرقمية.

واستعرضت النائبة تجارب دولية تعاملت مع «روبلوكس» بآليات مختلفة، تراوحت بين الحظر الجزئي أو الكلي، وتقييد خصائص الدردشة، وفرض رقابة صارمة على المحتوى، أو إخضاع المنصة لشروط تشغيل محددة لحماية المستخدمين القُصَّر.

وأكدت أن سوق الألعاب الإلكترونية في مصر يشهد توسعًا متسارعًا، مع استخدام نحو 40 مليون شخص للألعاب الرقمية، أغلبهم من الأطفال والمراهقين، وسط توقعات بزيادة العدد خلال السنوات المقبلة، ما يفرض ضرورة تدخل تشريعي وتنظيمي عاجل يوازن بين حرية الاستخدام وحماية النشء.

وطالبت هرماس بإجراء تقييم وطني شامل لمنصة «Roblox» داخل مصر، ودراسة بدائل تنظيمية واضحة، تشمل تقييد الخصائص الخطرة أو فرض ضوابط تشغيل صارمة، مع الاستفادة من التجارب الدولية في تنظيم المنصات الرقمية الموجهة للأطفال، مؤكدة أن الهدف ليس المنع، بل توفير بيئة رقمية آمنة ومتوافقة مع القيم المجتمعية.

وفي السياق ذاته، تقدم محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، بشأن انتشار لعبة «روبلوكس» ومخاطرها على الأطفال، محذرًا من أبعاد أمنية ومالية ونفسية، تشمل تواصل الأطفال مع غرباء، وعمليات شراء غير خاضعة للرقابة، وجمع البيانات دون وعي كافٍ.

وتساءل عن الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من هذه المخاطر، وآليات الرقابة على المحتوى، ودور التوعية المقدمة لأولياء الأمور والمدارس، ومدى التعاون مع شركات التكنولوجيا لضمان تطبيق معايير الحماية والخصوصية للمستخدمين المصريين.

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

بوتين وترامب

بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

منتخب مصر

اليوم .. اجتماع فني لمباراة مصر ضد بنين قبل موقعة أمم أفريقيا

بنتايج

جلسة مرتقبة في الزمالك لحل أزمة بنتايج

حامد حمدان

عبد الواحد السيد: الأهلي مش بيعرف يخلص لاعب بيراميدز عايزه

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

صغرت 20 سنة .. صور أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد سن الستين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

