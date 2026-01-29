قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز صناعة السيارات الكهربائية تدعم الاقتصاد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

قال النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن اهتمام الحكومة بتوطين صناعة السيارات محليًا، وخصوصًا السيارات الكهربائية ومكوناتها، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التصنيع المحلي وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للعمل، ويمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الجهود جزء من رؤية شاملة لتعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا، حيث تُسهم توطين الصناعة وجذب الشركات العالمية في رفع قدرات الإنتاج المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب دعم التحول للطاقة النظيفة ومواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة.

وأوضح عضو صناعة الشيوخ، أن المناطق الحرة تمثل أداة رئيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى وجود 1237 مشروعًا برؤوس أموال تصل إلى 14.3 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، توفر نحو 245 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد نائب الاسكندرية، أن  دعم الدولة للتصنيع المحلي في القطاعات الحيوية مثل السيارات، والصناعات الدوائية والغذائية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، مع تقديم حوافز للشركات العالمية، يسهم في نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر المصرية، ويضمن استدامة المشروعات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي، حديثه بالقول، إن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في هذا الإطار يُعد نموذجًا ناجحًا لدفع عجلة التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من المناطق الحرة كمنصة للصناعة المتقدمة وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الإنتاج المحلي وفرص العمل.

البرلمان النواب الشيوخ مجلس الشيوخ نواب

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

جريمة قتل

أمام مركز لإيواء طالبي اللجوء .. مقتل تونسي طعنًا في فرنسا

رئيس الإمارات يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا

رئيس الإمارات يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا

ابتسام الدلال عضو البرلمان العربي

البرلمان العربي يؤكد التزامه بدعم المبادرات الخاصة بتمكين المرأة

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد