فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
معارك طاحنة بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيجراي.. ماذا يحدث في أثيوبيا؟
نائب: مصر تقود جهودًا دبلوماسية جادة لتحقيق الاستقرار وتجنيب المنطقة حروبًا جديدة

النائب حسام خليل عضو مجلس النواب
النائب حسام خليل عضو مجلس النواب
محمد الشعراوي

أشاد النائب حسام خليل عضو مجلس النواب، بالجهود المصرية الرامية لإعادة فتح معبر رفح البري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا دبلوماسيًا جديدًا يُضاف إلى سجل مصر الحافل في دعم الشعب الفلسطيني، ويعكس قدرتها على توظيف علاقاتها الدولية لخدمة القضايا الإنسانية العاجلة، وذلك في إطار تنسيق واضح مع الجانب الأمريكي.

وأكد النائب حسام خليل عضو مجلس النواب في بيان له ، أن مصر تقود جهودا مضنية لتجنيب المنطقة حروبا جديدة، مستندة إلى ثقلها الإقليمي وخبرتها التاريخية في إدارة الأزمات، والتأكيد المستمر على أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات، ورفض منطق الحسم العسكري والتدخلات التي تؤدي إلى تفكيك الدول وزيادة الفوضى.

وأضاف النائب حسام خليل، أن مصر نجحت في وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية بفرض رؤيتها الواقعية الداعية للسلام والاستقرار بالمنطقة، وقامت بإرسال قوافل إغاثة من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم دعم لوجستي وفني للقطاع الصحي في غزة في ظل الضغط الشديد على المستشفيات، ودعم الجهود الدولية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات دون عوائق.

ولفت النائب حسام خليل، إلى أن الجهود المصرية مستمرة أيضًا لمحاولة منع اشتعال فتيل أزمة جديدة بين أمريكا وإيران من خلال مباحثات جادة مع الجانبين الإيراني والأمريكي لتجنيب المنطقة حربًا جديدة مرتقبة، إدراكًا لما قد يترتب على أي صدام مباشر من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار الشرق الأوسط، حيث تقوم مصر بالتشاور مع دول الإقليم المتأثرة بالأزمة لتشكيل موقف داعم للاستقرار، والعمل مع القوى الكبرى للضغط باتجاه التهدئة، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى منع توسيع رقعة الصراع.

وأوضح النائب حسام خليل، أن مصر عبّرت مرارًا عن موقفها الواضح والراسخ تجاه القضايا الإقليمية، وتقوم الجهود الدبلوماسية المصرية على مبدأ أن استقرار المنطقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ولذلك تتحرك القاهرة بشكل استباقي لاحتواء الأزمات، ومنع تحول الخلافات السياسية إلى حروب مفتوحة تهدد شعوب المنطقة ومستقبلها.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن القيادة المصرية تدعم مسارات التسوية الشاملة التي تحافظ على وحدة الدول الوطنية، والتنسيق مع جامعة الدول العربية لتعزيز المواقف العربية الموحدة تجاه الأزمات، والانخراط الفاعل مع الأمم المتحدة والقوى الدولية المؤثرة للضغط باتجاه التهدئة، وبناء شراكات دبلوماسية متوازنة مع القوى الكبرى لخدمة الاستقرار الإقليمي.

