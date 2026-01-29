قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
برلمان

السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الفبركة الإلكترونية طبقا للقانون

معتز الخصوصي

حدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (175) لسنة 2018 عقوبة جريمة الفبركة الإلكترونية، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة جريمة الفبركة الإلكترونية 

يعاقب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (175) لسنة 2018 الفبركة الإلكترونية ونشر محتوى مضلل بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 100000 جنيه مصري.

كانت وزارة الداخلية كشفت أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم نفيه بشأن ادعاءات زوجة أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعدي عليه بالضرب من قبل نزلاء آخرين داخل محبسه فى محاولة لقتله دون تدخل من إدارة المركز.

 فقد نشرت إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنزيل المذكور يتحدث خلاله فى ذات الادعاءات، حيث تبين أنه فيديو مفبرك باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي فى إطار محاولة لخلط الحقائق وإثارة البلبلة.

وعلقت الإعلامية ريهام سعيد على أزمة المنشورات المفبركة ضد أحمد العوضي. 

وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها على “فيسبوك”: "الواحد بعد كدا لما يسمع تصريح مستفز للغاية يسكت ويوكل أمره لله ويدعي إن ربنا يهدي الجميع عشان مايهزأش نفسه مع اللي يسوى واللي مايسواش".

في سياق متصل، تم تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يُنسب بشكل خاطئ للإعلامية ريهام سعيد، وادعى البعض أنه موجه للفنان أحمد العوضي بعد تصريحاته الأخيرة حول حلقات برنامجها، التي استهزأ فيها بضيوف بعض الحلقات.

وجاء المنشور المفبرك عبر صفحة باسم ريهام سعيد على «فيسبوك»، متضمنا نصًا طويلًا مليئًا بالاتهامات والتصريحات الصادمة تجاه العوضي، إلا أن الإعلامية أكدت أنه لم يصدر عنها أي منشور من هذا النوع، وأن كل ما تم تداوله هو تزييف وفبركة.

كانت “سعيد” قد نفت في وقت سابق صحة أي منشورات تهاجم العوضي، وأوضحت أنها لن تتعامل مع أي محتوى مفبرك ينسب إليها، وأن أي مخالفة من هذا النوع ستواجه بإجراءات قانونية.

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية عقوبة جريمة الفبركة الإلكترونية جريمة الفبركة الإلكترونية محتوى مضلل وزارة الداخلية

