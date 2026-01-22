"عاوزة تعيش في هدوء".. بسمة وهبة تحذر من فبركة صور شيرين في المستشفى باستخدام الذكاء الاصطناعي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الفنانة شيرين عبد الوهاب تسعى للعيش في هدوء بعيدًا عن الضغوط الإعلامية، مشددة على ضرورة احترام خصوصية الفنانة وعدم نشر أخبار تزيد من ألمها أو تؤثر على حالتها النفسية.

معلومات إضافية عنها

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن موقفها الشخصي هو الامتناع عن نشر أي معلومات إضافية عنها احترامًا لمشاعرها، معتبرة أن احترام الفنانة واجب مهما كانت الظروف.

وأشارت بسمة وهبة إلى أن تداول بعض الصور الخاصة بشيرين، خاصة تلك التي التقطت لها أثناء تواجدها في المستشفى، أصبح مصدر قلق، حيث تم التلاعب بها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، ما أدى إلى نشر صور غير حقيقية. وحذرت الإعلامية من فبركة الصور ونشرها، مؤكدة أن الهدف يجب أن يكون رفع معنويات الفنانة وليس التسبب لها بأي أذى نفسي أو اجتماعي.

أهمية التعامل مع الأخبار

وشددت بسمة وهبة على أهمية التعامل مع الأخبار الفنية بحساسية ووعي، خاصة في حالات المرض أو الاضطرابات الصحية للفنانين، داعية الجمهور والإعلام إلى مراعاة الإنسانية والرحمة في نقل الأخبار المتعلقة بحياة الفنانين الخاصة، وأن يكون التركيز على دعمهم بدلاً من الانتهاك والتضليل.

