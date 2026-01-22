قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق فهمي: مصر ستشارك في مجلس السلام الدولي لاعتبارات كثيرة
الموعد الرسمي لإجازة 25 يناير .. هل تعمل البنوك ومكاتب البريد الأحد المقبل؟
أسامة كمال: إسرائيل تحاول تخريب مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
ويتكوف يصل روسيا ويلتقي بوتين قبل مباحثات الإمارات
الطقس.. استمرار الغطاء السحابي ببعض المحافظات وأمطار خلال ساعات
الولايات المتحدة تدرس الانسحاب العسكري الكامل من سوريا
ترامب: العمل جارٍ على هيكل اتفاق جرينلاند.. ومجلس السلام سيكون نموذجا غير مسبوق
هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل
مصطفى بكري عن الضرائب على الهواتف المحمولة: الدنيا ماوقفتش على موبايل وللا اتنين من بره
أعمال أم خلافات أسرية؟ أحد جيران قتـ.ـيل زفتى: نجلا الضحية وراء الجريمة
أستون فيلا يتقدم على فنربخشة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة
برلمان

شيرين صبري تطالب وزير الإسكان بحسم مطالب زيادة مساحة البناء في «ابني بيتك»

النائبة شيرين صبري
النائبة شيرين صبري
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـ مجلس الشيوخ، على ضرورة سرعة البت في طلب زيادة مساحة البناء في مشروع «ابني بيتك»، مشيرة إلى أنها حصلت على وعد سابق خلال اجتماع بلجنة الإسكان بحضور وزير الإسكان بهذا الشأن.

وأضافت صبري، خلال اجتماع لجنة التضامن لمناقشة الحق في السكن اللائق، أن الاشتراطات الحالية لمشروع «ابني بيتك» لا تكفي لتوفير سكن آدمي، مطالبة بزيادة المساحة عن طريق استقطاع جزء من حديقة المنزل نفسه، وليس من أراضي الدولة، لضمان توفير مساحات مناسبة للمواطنين.

ولفتت إلى أن مشكلات المشروع تشمل نحو 43 ألف قطعة في حدائق أكتوبر، و38 ألف قطعة في العاشر من رمضان، مؤكدة أن الحل يجب أن يشمل المواطنين غير المخالفين الذين التزموا بالقانون، مشيرة إلى أن المخالفين لا يمكنهم الاستفادة من الخدمات والمرافق بسبب توقف دخول المرافق على نسبة الأشغال، في وقت يعزف فيه المواطنون عن البناء بسبب عدم صلاحية الوحدات للسكن الآدمي.

ومن جانبه، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تعمل على دراسة الملف بدقة وقامت بتشكيل لجنة بالاشتراك مع وزارة التخطيط، داعيا النائب للمشاركة في اجتماع اللجنة لحسم الملف.


وأضاف الشربيني: «مشروع ‘ابني بيتك’ سبب لنا مشكلة كبيرة جدًا، ففي أكتوبر وحدها هناك 42 ألف قطعة وتوجد تجاوزات كثيرة، ليست مرتبطة فقط بزيادة النسب البنائية، بل تشمل تغييرات في النشاط وتعديات على بعض الممرات».
وتابع الوزير: «شكلنا لجنة لدراسة كل أنماط المخالفات والحلول الممكنة، وهذا الموضوع قيد الدراسة، وعندما نصل إلى رؤية متكاملة سنجتمع لمناقشتها، ونعلن للمواطنين عن حلول حقيقية قابلة للتنفيذ».

النائبة شيرين صبري مجلس الشيوخ لجنة الإسكان والإدارة المحلية ابني بيتك

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة منهج علمي يوازن بين النص والواقع ويخاطب الشباب بلغتهم لمواجهة تسارع العصر

مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة منهج علمي يوازن بين النص والواقع ويخاطب الشباب بلغتهم

دعاء ليلة الجمعة الأولى من شعبان

دعاء ليلة الجمعة الأولى من شعبان .. ردد أفضل 210 أدعية مستجابة تحقق الأمنيات

الصلاة

هل تفسد الصلاة إذا خرج ريح أثناء الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

كمال أبو رية
كمال أبو رية
كمال أبو رية

أطعمة شائعة تدمر صحة الأمعاء بصمت.. خبراء يحذرون من تأثيرها على الجهاز الهضمي

أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

يوسف الشريف
يوسف الشريف
يوسف الشريف

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

