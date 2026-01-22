شيرين صبري تطالب وزير الإسكان بحسم مطالب زيادة مساحة البناء في «ابني بيتك»

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـ مجلس الشيوخ، على ضرورة سرعة البت في طلب زيادة مساحة البناء في مشروع «ابني بيتك»، مشيرة إلى أنها حصلت على وعد سابق خلال اجتماع بلجنة الإسكان بحضور وزير الإسكان بهذا الشأن.

وأضافت صبري، خلال اجتماع لجنة التضامن لمناقشة الحق في السكن اللائق، أن الاشتراطات الحالية لمشروع «ابني بيتك» لا تكفي لتوفير سكن آدمي، مطالبة بزيادة المساحة عن طريق استقطاع جزء من حديقة المنزل نفسه، وليس من أراضي الدولة، لضمان توفير مساحات مناسبة للمواطنين.

ولفتت إلى أن مشكلات المشروع تشمل نحو 43 ألف قطعة في حدائق أكتوبر، و38 ألف قطعة في العاشر من رمضان، مؤكدة أن الحل يجب أن يشمل المواطنين غير المخالفين الذين التزموا بالقانون، مشيرة إلى أن المخالفين لا يمكنهم الاستفادة من الخدمات والمرافق بسبب توقف دخول المرافق على نسبة الأشغال، في وقت يعزف فيه المواطنون عن البناء بسبب عدم صلاحية الوحدات للسكن الآدمي.

ومن جانبه، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تعمل على دراسة الملف بدقة وقامت بتشكيل لجنة بالاشتراك مع وزارة التخطيط، داعيا النائب للمشاركة في اجتماع اللجنة لحسم الملف.



وأضاف الشربيني: «مشروع ‘ابني بيتك’ سبب لنا مشكلة كبيرة جدًا، ففي أكتوبر وحدها هناك 42 ألف قطعة وتوجد تجاوزات كثيرة، ليست مرتبطة فقط بزيادة النسب البنائية، بل تشمل تغييرات في النشاط وتعديات على بعض الممرات».

وتابع الوزير: «شكلنا لجنة لدراسة كل أنماط المخالفات والحلول الممكنة، وهذا الموضوع قيد الدراسة، وعندما نصل إلى رؤية متكاملة سنجتمع لمناقشتها، ونعلن للمواطنين عن حلول حقيقية قابلة للتنفيذ».