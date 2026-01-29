الجزار يعين السيد القصير نائبا لرئيس الجبهة الوطنية

قرر د. عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية تكليف السيد القصير نائبًا لرئيس الحزب، عقب تقدم القصير باعتذار عن الاستمرار في موقعه كأمين عام للحزب، لرغبته في التفرغ لأداء دوره البرلماني، بعد توليه رئاسة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بما يتطلبه الموقع من أعباء ومسؤوليات تشريعية ورقابية.

كما كلف الجزار المستشار محمد عمران بأعمال أمين عام حزب الجبهة الوطنية، في اطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب.

الجدير بالذكر أن السيد القصير يعد من أبرز مؤسسي حزب الجبهة الوطنية، وصاحب دور محوري في بناء هياكله التنظيمية؛ وقاد التنظيم الحزبي خلال انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب الأخيرة.