أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تعيين النائب محمد عمران، أمينا عاما لحزب الجبهة الوطنية، خلفا للسيد القصير.

وجاء نص القرار كالتالي: "بعد الاطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية،وعلى النظام الأساسي للحزب ولائحة النظام الأساسي،

وعلى الاعتذار المقدم من السيد/محمد مرزوق القصير عن منصبه كأمين عام الحزب،قــررنــا الآتــي:

المادة الأولى:

تكليف السيد النائب/ محمد عاطف عمران شريف بتولي مهام أمين عام الحزب، ويباشر كافة الاختصاصات المخولة له بموجب لائحة النظام الأساسي للحزب.

المادة الثانية:تُخطر لجنة شؤون الأحزاب بهذا القرار.

المادة الثالثة: يُنفذ هذا القرار ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

المادة الرابعة:يُنشر هذا القرار على الصفحة الرسمية للحزب.