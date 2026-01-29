أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تعيين النائب محمد عمران، أمينا عاما لحزب الجبهة الوطنية، خلفا للسيد القصير.
وجاء نص القرار كالتالي: "بعد الاطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية،وعلى النظام الأساسي للحزب ولائحة النظام الأساسي،
وعلى الاعتذار المقدم من السيد/محمد مرزوق القصير عن منصبه كأمين عام الحزب،قــررنــا الآتــي:
المادة الأولى:
تكليف السيد النائب/ محمد عاطف عمران شريف بتولي مهام أمين عام الحزب، ويباشر كافة الاختصاصات المخولة له بموجب لائحة النظام الأساسي للحزب.
المادة الثانية:تُخطر لجنة شؤون الأحزاب بهذا القرار.
المادة الثالثة: يُنفذ هذا القرار ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
المادة الرابعة:يُنشر هذا القرار على الصفحة الرسمية للحزب.