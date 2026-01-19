قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان مهم من وزارة الأوقاف للأئمة بشأن صلاة التهجد في رمضان 2026
أزمة تهدد السنغال قبل مونديال 2026 بعد تصرفات نهائي أمم أفريقيا
رسمياً.. دخول اتفاقية الأمم المتحدة التاريخية لحماية أعالي البحار حيز التنفيذ
منها إم جي وشيري.. 5 سيارات رياضية تحمل العلامة الصينية | بالأسعار
برلماني يطالب بتحويل الجمعيات من مجرد موزع للأسمدة إلى كيانات اقتصادية متكاملة
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 19-1-2026
الديهي: سموتريتش يهاجم ترامب ويشكك في قدرته على صناعة السلام
ينفع تدافع عني؟ أحمد موسى يكشف تفاصيل اتصال مبارك بـ فريد الديب للدفاع عنه.. فيديو
مطالبات بتطبيق قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بطريقة علمية ورحيمة
أحمد موسى: أبو تريكة رفض التبرؤ من جماعة الإخوان.. وقال هاخد فلوسي من الأهلي
الإخوان خططوا لاغتيالي 3 مرات .. أحمد موسي يكشف للمرة الأولي اعترافات المتهمين في الوقائع
تبدأ من 650 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية تناقش آليات العمل في مجلس النواب

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان
  • الجزار: نريد من النواب وهم يطرحون المشاكل ان يقدموا حلولا قابله للتطبيق
  • القصير: ضرورة حضور النواب لكل جلسات المجلس وان نظهر بشكل مختلف 
  • وهدان:تنسيق بين النائب والهيئة البرلمانية امر مهم فى استخدام الادوات الرقابية


‏عقدت الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية في مجلس النواب اجتماعا مهما مساء أمس الأول الأحد برئاسة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب والوكيل  الأول لمجلس النواب بحضور السيد القصير الأمين العام للحزب وسليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وقيادات الحزب واعضاء هيئته البرلمانيه.

خلال الاجتماع أكد رئيس الحزب على مجموعة من الأسس والمبادئ وفي مقدمتها ضرورة التنسيق بين النواب والاطر  التنظيمية المختلفة في الحزب خصوصا الامانات المركزية النوعية او الامانات الجغرافية حتى تكون روى واطروحات الحزب معبره  بصورة واقعيه  عن تطلعات المواطنين وتتفق مع احتياجاتهم ومصالحهم المختلفة.


شدد الجزار على ضرورة أن يكون كل نائب على بينة كاملة من قضايا وتحديات الدائرة التي يمثلها سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجغرافى الأكبر بما يشمل الفهم الكامل لهموم الناس وقضايا هم ،وأن يكون الطرح ليس فقط لرصد المشاكل او التربص بالحكومة بل ضرورة البحث أيضا عن حلول بما توافق مع الواقع والإمكانيات المتاحة.

تحدث الدكتور السيد القصير الامين العام للحزب  عن ضرورة أن يدرس كل نائب  القضية التي يريد أن يتحدث  عنها داخل المجلس   دراسة وافية كاملة من كل جوانبها وأن يكون هناك تكامل بين النائب والحزب لإعداد الدراسات الوافية لكل قضية سواء كانت محلية أو خارجية.

طلب القصير من الأعضاء ضرورة الحرص على التواجد في اجتماعاتات اللجان النوعية والإسهام الفعال في المناقشات المختلفة خصوصا ان نواب الحزب لدبهم خبرات متميزة في معظم القضايا.

كما طالب النواب بان يكون تواجدنا داخل الجلسات بشكل منظم والتاكيد عاى حضور كل الجلسات.

وبدوره تحدث سليمان وهدان الذي تم اختياره رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب عن ضرورة التنسيق المستمر بين النواب والهيئة البرلمانية وأن يكون كل نائب على بينة وفهم كامل للأدوات الرقابية التي تخولها له لائحة مجلس النواب سواء كانت بيانا عاجلا أو اقتراحا برغبه أو طلب حاطة أو سؤالا وصولا إلى الاستجواب.

كما اضاف انه يجب   التنسيق بين النواب والمسؤولين في الحكومة عبر الهيئة البرلمانية للحزب بما يحقق مطالب المواطنين في إطار القانون.

وخلال اللقاء تحدث بعض النواب عن القضايا التي تخص دوائرهم وهمومها  وعن رغبتهم في طرح العديد من القضايا على مجلس النواب بما يساهم في حل هذه المشاكل.

‏كما طرح  بعض  النواب تصوراتهم  للطريقة الصحيحة للتواصل بين النواب من جهة وكل من الأمانة المركزية للحزب وأمانات  المحافظات.

واكد رئيس الحزب  في هذا الصدد أن علي  كل أمانة سواء كانت نوعية او جغرافية أن تودي دورها في إطار من التنسيق والتكامل وليس التنافس بحيث يكون الهدف تحقيق مصالح الناس.

واتفق الجميع في النهاية على بذل أكبر جهد ممكن في المرحلة المقبلة خصوصا أن الحزب حقق نتيجة إيجابية  في الانتخابات الأخيرة رغم أن عمره السياسي  في الشارع لم يكن قد تجاوز العام.
وتم الاتفاق في الاجتماع على عقد اجتماع للهيئة البرلمانية للخزب  بصفة دورية  إضافة للقاءات الدورية قبل العقاد الجلسات العامة لمجلس النواب.

الجبهة الوطنية مجلس النواب الهيئة البرلمانية السيد القصير الأسس والمبادئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تكشف تفاصيل وفاة مصممة الأزياء ريهام عاصم

أبو الهول والأهرامات

مسئول ثقافي صيني : لدينا شغف كبير للتعرف على تاريخ الحضارة المصرية

بسمة بوسيل

المغرب لا يستفز.. بسمة بوسيل تعلق على نهائي أمم أفريقيا

بالصور

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام

شراء سيارة مستعملة .. 10 أشياء ضروري فحصها قبل إتمام الصفقة

بيع سيارة
بيع سيارة
بيع سيارة

مياه الشرب بالشرقية تنفذ حملات للتوعية المائية بقرى مركز الزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

تبدأ من 650 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر

أرخص 5 سيارات زيرو صيني
أرخص 5 سيارات زيرو صيني
أرخص 5 سيارات زيرو صيني

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد