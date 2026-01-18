الجبهة الوطنية: تواصل النواب مع الشارع أولوية.. وتوحيد الرؤى قبل طرح القضايا تحت القبة

أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن التواصل المباشر مع الشارع والاستماع لنبض المواطنين يمثل أولوية في المرحلة الحالية، مشددًا على أن العمل البرلماني الحقيقي يجب أن ينطلق من احتياجات الناس اليومية ويترجمها إلى مواقف واضحة وتشريعات فعّالة داخل المجلس.

وأشار الجزار خلال اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، وبحضور النائب وسام إسماعيل نائب رئيس الهيئة البرلمانية، أهمية تكثيف التواصل الميداني مع المواطنين، وضرورة متابعة القضايا التي تمس حياتهم بشكل مباشر، بما يعزز من دور الحزب داخل المجلس ويضمن أن تعكس تحركات نوابه أولويات الشارع ومتطلبات التنمية.

كما أكد رئيس حزب الجبهة الوطنية ضرورة بحث الموضوعات والقضايا بشكل مسبق قبل عرضها داخل مجلس الشيوخ، بما يسهم في توحيد الرؤى بين أعضاء الهيئة البرلمانية، والخروج بمواقف منسقة ومدروسة تدعم الصالح العام وتحقق فاعلية أكبر للأداء البرلماني.

من جانبه، شدد مسلم على أن المرحلة تتطلب أعلى درجات التنظيم والتنسيق، مؤكدًا أن الهيئة البرلمانية تعمل على تطوير آلية التواصل الداخلي بين أعضائها من خلال ميكنة منظومة الربط بين النواب ورئاسة الهيئة البرلمانية، بما يتيح تبادل المقترحات والمعلومات بسرعة ودقة، ويساعد على إدارة الملفات البرلمانية بكفاءة أكبر.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ إلى أن انتظام الاجتماعات الدورية للهيئة البرلمانية يسهم في تعزيز الانضباط داخل العمل البرلماني للحزب، ويضمن التعامل مع القضايا المطروحة وفق رؤية موحدة تليق بدور الحزب ومسؤوليته السياسية والتشريعية.

وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون استمرار عقد الاجتماعات بشكل منتظم، مع توسيع قنوات التواصل مع المواطنين على الأرض، وتحديد أولويات واضحة للمرحلة المقبلة بما يتسق مع احتياجات المجتمع وتوجهات الدولة المصرية.