عضو شعبة الاستثمار العقاري: عمولات السماسرة وصلت إلى 10%
إصابة 10 أشخاص في تصادم سوزوكي بملاكب على طريق بلبيس السلام
بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة عائدة من المغرب
أحمد موسى: الحكومة ستعلن خطة خفض الديون قريبا.. ومدبولي يحظى بثقة الرئيس السيسي
الأنبا إبراهيم إسحق: نصلي من أجل تعافي البابا تواضروس وعودته لمواصلة خدمته الرعوية
إصابة خطيرة للعيناوي لاعب المغرب أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا
حالات تصل فيها عقوبة جريمة التزوير إلى الحبس سنتين طبقا للقانون
اتصالات بريطانية رفيعة بشأن غرينلاند.. ستارمر يناقش الملف مع الدنمارك والناتو وترامب
خبير أمن إقليمي: أمريكا أعادت ترتيب أوراقها في سوريا.. وقسد الخاسر الأكبر
العيشة مش أكل وشرب.. نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة
سيلتا فيجو يكتسح رايو فاليكانو بثلاثية في الدوري الإسباني
10 نسخ فقط.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الجبهة الوطنية: تواصل النواب مع الشارع أولوية.. وتوحيد الرؤى قبل طرح القضايا تحت القبة

اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية
اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن التواصل المباشر مع الشارع والاستماع لنبض المواطنين يمثل أولوية في المرحلة الحالية، مشددًا على أن العمل البرلماني الحقيقي يجب أن ينطلق من احتياجات الناس اليومية ويترجمها إلى مواقف واضحة وتشريعات فعّالة داخل المجلس.

وأشار الجزار خلال اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، وبحضور النائب وسام إسماعيل نائب رئيس الهيئة البرلمانية، أهمية تكثيف التواصل الميداني مع المواطنين، وضرورة متابعة القضايا التي تمس حياتهم بشكل مباشر، بما يعزز من دور الحزب داخل المجلس ويضمن أن تعكس تحركات نوابه أولويات الشارع ومتطلبات التنمية.

كما أكد رئيس حزب الجبهة الوطنية ضرورة بحث الموضوعات والقضايا بشكل مسبق قبل عرضها داخل مجلس الشيوخ، بما يسهم في توحيد الرؤى بين أعضاء الهيئة البرلمانية، والخروج بمواقف منسقة ومدروسة تدعم الصالح العام وتحقق فاعلية أكبر للأداء البرلماني.

من جانبه، شدد مسلم على أن المرحلة تتطلب أعلى درجات التنظيم والتنسيق، مؤكدًا أن الهيئة البرلمانية تعمل على تطوير آلية التواصل الداخلي بين أعضائها من خلال ميكنة منظومة الربط بين النواب ورئاسة الهيئة البرلمانية، بما يتيح تبادل المقترحات والمعلومات بسرعة ودقة، ويساعد على إدارة الملفات البرلمانية بكفاءة أكبر.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ إلى أن انتظام الاجتماعات الدورية للهيئة البرلمانية يسهم في تعزيز الانضباط داخل العمل البرلماني للحزب، ويضمن التعامل مع القضايا المطروحة وفق رؤية موحدة تليق بدور الحزب ومسؤوليته السياسية والتشريعية.

وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون استمرار عقد الاجتماعات بشكل منتظم، مع توسيع قنوات التواصل مع المواطنين على الأرض، وتحديد أولويات واضحة للمرحلة المقبلة بما يتسق مع احتياجات المجتمع وتوجهات الدولة المصرية.

عاصم الجزار حزب الجبهة الوطنية الهيئة البرلمانية الجبهة الوطنية

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

سعر الذهب

400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

المتهم بقتل الأطفال

كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

محمد صلاح

صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

اجازة

موعد إجازة 25 يناير| قرار عاجل من مجلس الوزراء.. تفاصيل

كيا سيلتوس الجيل الجديد

المواصفات الكاملة لسيارة كيا سيلتوس 2026 الجيل الثاني.. صور

AMD 

AMD تركز على بطاقة RX 9070 XT لمواجهة أزمة ارتفاع تكاليف الذاكرة

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يكشف ميزة جديدة تحمي خصوصيتك وموتورولا تطلق ساعة ذكية بسعر اقتصادي

بالصور

محافظ الشرقية..انتفاضة تنفيذية لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري لمدن المحافظة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

