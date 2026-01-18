قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
عبدالعاطي: إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية
ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد
ضربة للسنغال قبل نهائي إفريقيا.. إصابة الظهير الأيمن تُجبر الجهاز الفني على تعديل التشكيل
تعرف على سعر الذهب في مصر الآن
5 قضايا رئيسية.. أحمد موسى يكشف تفاصيل عن لقاء الرئيس السيسي وترامب المرتقب في دافوس
مطلب برلماني لإعادة الجماهير كاملة إلى الإستادات بعد الطفرة الرياضية الكبيرة في مصر

المهندس ياسر قورة
المهندس ياسر قورة
محمد الشعراوي

تقدم المهندس ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ  بطلب مناقشة عامة برقم 267، إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، لإدراج موضوع «إعادة فتح الاستادات بالسعة الكاملة في جميع المباريات المحلية والدولية» على جدول أعمال المجلس.

واستند الطلب إلى نصوص المادتين 132 و204 من الدستور، وإعمالًا لأحكام المادتين 107 و108 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بما يمنح المجلس الحق في مناقشة القضايا العامة ذات الأهمية الوطنية، لاسيما تلك المرتبطة بالشباب والرياضة والاقتصاد.


وأكد المهندس ياسر قورة في طلبه أن الرياضة تمثل أداة محورية لتعزيز القيم التربوية والاجتماعية داخل المجتمع المصري، فضلًا عن دورها الاقتصادي المهم في دعم الاستثمار والتشغيل والخدمات المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في إنشاء وتطوير المنشآت الرياضية والاستادات وفقًا للمعايير الدولية.


كما نوه أنه  تم جمع 20 توقيعًا من أعضاء مجلس الشيوخ دعمًا للطلب، بما يعكس توافقًا برلمانيًا على أهمية مناقشة ملف إعادة فتح الاستادات بالسعة الكاملة، وضرورة تعظيم الاستفادة من
الاستثمارات الرياضية.


وأوضح، أن البيانات الرسمية الواردة في النشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضي في المنشآت الرياضية لعام 2023 كشفت أن عددًا من الاستادات المصرية يعمل حاليًا بطاقة استيعابية جزئية رغم جاهزيته الكاملة، وهو ما يحول دون الاستغلال الأمثل لتلك الاستثمارات القومية، ويستدعي فتح نقاش برلماني جاد حول إعادة الجماهير بالسعة الكاملة مع وضع الضوابط التنظيمية والأمنية اللازمة.


وفي ختام الطلب طالب قورة بالموافقة على إدراج الموضوع في صورة طلب مناقشة عامة، مؤكدًا أن إعادة فتح الاستادات بالسعة الكاملة تمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الرياضي، وتنشيط السياحة الرياضية، وتعزيز الروح المجتمعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الرياضية التي أنجزتها الدولة.

المهندس ياسر قورة مجلس الشيوخ عصام الدين فريد فتح الاستادات إعادة فتح الاستادات

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

