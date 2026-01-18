قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر
برلمان

برلماني: رسالة ترامب للرئيس السيسي اعتراف دولي بدور مصر القيادي في المنطقة

محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ
محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل دلالة سياسية مهمة على المكانة المحورية التي تحتلها مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، وتعكس تقديرًا واضحًا للدور القيادي والريادي الذي تقوم به الدولة المصرية في محيطها العربي والإفريقي والمتوسطي.

وأضاف "الجندي"، أن هذه الرسالة لا يمكن فصلها عن التحركات النشطة التي تقودها القيادة السياسية المصرية لدعم الاستقرار، وتسوية الأزمات، والحفاظ على توازن المنطقة في ظل تحديات متسارعة ومعقدة، مشيرًا إلى أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، نجحت في ترسيخ سياسة خارجية رشيدة تقوم على الحكمة والتوازن، وعدم التدخل في شؤون الدول، مع الحرص في الوقت نفسه على حماية الأمن القومي المصري والعربي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذا النهج جعل من مصر طرفًا أساسيًا في العديد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، ودعم الحلول السياسية للأزمات في عدد من الدول، إضافة إلى دورها الفاعل في دعم القضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز فرص السلام العادل والشامل.

وأشار النائب محمد الجندي، إلى أن إشادة الرئيس الأمريكي بدور مصر تعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لأهمية الدولة المصرية كقوة استقرار في منطقة تموج بالصراعات، خاصة أن القاهرة تمتلك من الخبرة والقدرة ما يؤهلها للقيام بدور الوسيط النزيه والفاعل بين مختلف الأطراف.

محمد الجندي الشيوخ دونالد ترامب مجلس الشيوخ الرئيس السيسي

مدبولي

وزارة التضامن الإجتماعي

مشغولات ذهبية

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

حسام حبيب

محمد السيد

الأهلي

مورينيو

وزيرة التنمية المحلية

"الجاني هو الغاز".. تزايد ضحايا الاختناق وتحذيرات صارمة لتجنب الموت داخل المنازل

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

حسام حبيب

زوجو زيجز

زينب عبد الباقي

نعمة الشنشوري

د. أمل منصور

إبراهيم النجار

ياسر عبيدو

