برلماني: رسالة ترامب للرئيس السيسي اعتراف دولي بدور مصر القيادي في المنطقة

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل دلالة سياسية مهمة على المكانة المحورية التي تحتلها مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، وتعكس تقديرًا واضحًا للدور القيادي والريادي الذي تقوم به الدولة المصرية في محيطها العربي والإفريقي والمتوسطي.

وأضاف "الجندي"، أن هذه الرسالة لا يمكن فصلها عن التحركات النشطة التي تقودها القيادة السياسية المصرية لدعم الاستقرار، وتسوية الأزمات، والحفاظ على توازن المنطقة في ظل تحديات متسارعة ومعقدة، مشيرًا إلى أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، نجحت في ترسيخ سياسة خارجية رشيدة تقوم على الحكمة والتوازن، وعدم التدخل في شؤون الدول، مع الحرص في الوقت نفسه على حماية الأمن القومي المصري والعربي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذا النهج جعل من مصر طرفًا أساسيًا في العديد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، ودعم الحلول السياسية للأزمات في عدد من الدول، إضافة إلى دورها الفاعل في دعم القضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز فرص السلام العادل والشامل.

وأشار النائب محمد الجندي، إلى أن إشادة الرئيس الأمريكي بدور مصر تعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لأهمية الدولة المصرية كقوة استقرار في منطقة تموج بالصراعات، خاصة أن القاهرة تمتلك من الخبرة والقدرة ما يؤهلها للقيام بدور الوسيط النزيه والفاعل بين مختلف الأطراف.