أخبار التوك شو | تحذير طبي من مخاطر تسرب الغاز .. أسعار الذهب و البلح والزبيب
لوسي لـ صدى البلد: أنا اللي سيبت الرقص وكان نفس أطلع دكتورة
مخنوقين ومرمين بمنزل مهجور.. حكاية 3 أطفال قٌتـلوا داخل قرية بالمنوفية
استقرار نسبي في الطقس.. والأرصاد تحذر من انخفاض حاد للحرارة
المستشار الألماني: التهديد بفرض تعريفات جمركية تقوض العلاقات عبر الأطلسي
والد الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز في بنها : نذرتهم لله منذ الولادة
رؤساء الدول الأوروبية يتحدون ترامب في بيان مشترك: نتضامن مع الدنمارك وجرينلاند
موعد مباراة الأهلي المقبلة فى دوري أبطال إفريقيا
التاريخ ينصف أصحاب الأرض في نهائي كأس أمم أفريقيا باستثناء 3 خسارات
ما حكم الصيام المتقطع فى شهر شعبان؟.. الإفتاء تجيب
عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية
برلمان

برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية

معتز الخصوصي

أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يعكس الاهتمام البالغ من القيادة السياسية بتعزيز كفاءة القناة ودعم قدرتها التنافسية في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

أوضح النائب أن استعراض تحسن حركة الملاحة خلال النصف الثاني من عام 2025، وبداية التعافي الجزئي لعبور السفن، خاصة سفن الحاويات العملاقة، يعد مؤشرًا إيجابيًا على عودة الثقة في قناة السويس كممر ملاحي آمن وفعال، لا سيما مع عودة الاستقرار النسبي إلى منطقة البحر الأحمر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوقعات بتحسن إيرادات القناة خلال النصف الثاني من عام 2026 تعكس رؤية مستقبلية مدروسة، مدعومة بعودة بعض الخطوط الملاحية لمعدلاتها الطبيعية والانتهاء من مشروعات التطوير، وفي مقدمتها تطوير القطاع الجنوبي للقناة.

وأضاف النائب محمد رزق أن متابعة الرئيس السيسي للموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر، وبناء القاطرات والوحدات البحرية وسفن الصيد، تؤكد حرص الدولة على توطين الصناعة البحرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية البحرية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي ومرافقها المختلفة، تضمن الحفاظ على مكانة القناة كأحد أهم الشرايين الحيوية للتجارة العالمية وأكثرها كفاءة على المستوى الدولي .

النائب محمد رزق الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة البحر الأحمر القطاع الخاص القيادة السياسية

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

محافظ كفر الشيخ ورئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية

لتوليه مهام عمله.. محافظ كفر الشيخ يهنئ رئيس المحكمة الابتدائية الجديد

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وحماية المواطنين

رئيس جامعة أسيوط يستقبل لجنة المجلس الأعلى للجامعات لبحث جاهزية بدء الدراسة بمعهد علوم المواد والنانو تكنولوجي

الأعلى للجامعات يبحث جاهزية بدء الدراسة بمعهد علوم النانو في أسيوط

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

