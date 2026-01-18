برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية

أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يعكس الاهتمام البالغ من القيادة السياسية بتعزيز كفاءة القناة ودعم قدرتها التنافسية في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

أوضح النائب أن استعراض تحسن حركة الملاحة خلال النصف الثاني من عام 2025، وبداية التعافي الجزئي لعبور السفن، خاصة سفن الحاويات العملاقة، يعد مؤشرًا إيجابيًا على عودة الثقة في قناة السويس كممر ملاحي آمن وفعال، لا سيما مع عودة الاستقرار النسبي إلى منطقة البحر الأحمر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوقعات بتحسن إيرادات القناة خلال النصف الثاني من عام 2026 تعكس رؤية مستقبلية مدروسة، مدعومة بعودة بعض الخطوط الملاحية لمعدلاتها الطبيعية والانتهاء من مشروعات التطوير، وفي مقدمتها تطوير القطاع الجنوبي للقناة.

وأضاف النائب محمد رزق أن متابعة الرئيس السيسي للموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر، وبناء القاطرات والوحدات البحرية وسفن الصيد، تؤكد حرص الدولة على توطين الصناعة البحرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية البحرية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي ومرافقها المختلفة، تضمن الحفاظ على مكانة القناة كأحد أهم الشرايين الحيوية للتجارة العالمية وأكثرها كفاءة على المستوى الدولي .