رئيس لجنة الإسكان بالشيوخ: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للتنمية في شمال سيناء

أكد الدكتور أحمد الشعراوي رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، اهتمام الدولة بتنمية المواطن المصري، وتوفير بيئة صحية للعيش فيها، وتهيئة الظروف لتوفير حياة كريمة له في كل ربوع الوطن، ومن أجل ذلك، كانت هناك مبادرات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ مشروعات ضمن مبادرة “حياة كريمة” وكان في القلب منها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة اليوم؛ لمناقشة بعض الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب فايز إبراهيم بشأن العمل على تحسين منظومة مياه الشرب ومعالجة مشاكل الصرف الصحي بمحافظة شمال سيناء.

وأوضح أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للتنمية بمحافظة شمال سيناء؛ لجذب الكثير من مواطني الدولة المصرية للعيش علي تلك الأرض المباركة لأنها خط الدفاع الأول، لذلك فإن الحكومة لا تدخر جهدا للتنمية بسيناء، وتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة للمواطن السيناوي، وجذب المزيد من البشر، وأعتقد أن ما تم إنفاقه من أموال، ومن مخصصات مالية للتنمية بسيناء؛ أمر محمود، وهناك المزيد بإذن الله.

وأشار الشعراوي إلى أن الحكومة لديها خطة للانتهاء من جميع مشروعات الصرف الصحي في القرى والمحافظات.

وطالب الشعراوي، ممثلي الحكومة، بخطة العمل والجداول الزمنية الخاصة بانتهاء اعمال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

ويشار إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم أيضا، عددا من الاقتراحات المقدمة من عدد من النواب، كالتالي:

النائب محمد عبد العليم.. بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمحافظة الأقصر.

النائب هشام مجدي.. بشأن ضم محطات معالجة ثلاثية الصرف الصحي في بعض قرى بني سويف.

النائب سامي سعد.. بشأن استكمال أعمال مصرف في قلين البلد بكفر الشيخ.