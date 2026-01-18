قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
دمشق ترفض مقترحات قسد وتصر على دمج قواتها في الجيش السوري
أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء
برلمان

رئيس لجنة الإسكان بالشيوخ: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للتنمية في شمال سيناء

فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد الدكتور أحمد الشعراوي رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، اهتمام الدولة بتنمية المواطن المصري، وتوفير بيئة صحية للعيش فيها، وتهيئة الظروف لتوفير حياة كريمة له في كل ربوع الوطن، ومن أجل ذلك، كانت هناك مبادرات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ مشروعات ضمن مبادرة “حياة كريمة” وكان في القلب منها مشروعات مياه  الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة اليوم؛ لمناقشة بعض الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب فايز إبراهيم بشأن العمل على تحسين منظومة مياه الشرب ومعالجة مشاكل الصرف الصحي بمحافظة شمال سيناء.

وأوضح أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للتنمية بمحافظة شمال سيناء؛ لجذب الكثير من مواطني الدولة المصرية للعيش علي تلك الأرض المباركة لأنها خط الدفاع الأول، لذلك فإن الحكومة لا تدخر جهدا للتنمية بسيناء، وتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة للمواطن السيناوي، وجذب  المزيد من البشر، وأعتقد أن ما تم إنفاقه من أموال، ومن مخصصات مالية للتنمية بسيناء؛ أمر محمود، وهناك المزيد بإذن الله.

وأشار الشعراوي إلى أن الحكومة لديها خطة للانتهاء من جميع مشروعات الصرف الصحي في القرى والمحافظات.

وطالب الشعراوي، ممثلي الحكومة، بخطة العمل والجداول الزمنية الخاصة بانتهاء اعمال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

ويشار إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم أيضا، عددا من الاقتراحات المقدمة من عدد من النواب، كالتالي:

النائب محمد عبد العليم.. بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمحافظة الأقصر.

النائب هشام مجدي.. بشأن ضم محطات معالجة ثلاثية الصرف الصحي في بعض قرى بني سويف.

النائب سامي سعد.. بشأن استكمال أعمال مصرف في قلين البلد بكفر الشيخ.

أحمد الشعراوي الدكتور أحمد الشعراوي مجلس الشيوخ الإدارة المحلية

