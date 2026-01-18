برلماني: التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر قضية أمن قومي

أكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر من أخطر التحديات التي تواجه الدولة المصرية، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين، والزراعة، والموارد المائية، والاقتصاد الوطني.

ووجّه النائب الشكر للنائب عماد خليل على طرحه لهذا الموضوع المهم، الذي يعكس وعيًا بحجم المخاطر العالمية وانعكاساتها على مصر، مؤكدًا أن دلتا النيل والسواحل المصرية معرضة لمخاطر جسيمة، ما يجعل القضية بيئية وأمنًا قوميًّا في آن واحد.



وأوضح أن الدولة المصرية وضعت خططًا متكاملة لمواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أن السد العالي يمثل خط الدفاع الأول ضد الفيضانات، إلى جانب منظومة حديثة للرصد والإنذار المبكر، فضلًا عن مشروعات حماية السواحل وإعادة تأهيل البنية التحتية.



وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وعلى رأسها هولندا واليابان، مع التأكيد على أن مواجهة التغيرات المناخية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، من خلال ترشيد المياه والحفاظ على البيئة.



وأكد النائب علي مهران ، أن التخطيط الجيد، والتكنولوجيا الحديثة، ورفع الوعي المجتمعي، هي الركائز الأساسية لحماية مصر وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.