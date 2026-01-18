قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستأجري الإيجار القديم.. 3 شروط تحسم أحقية السكن البديل
البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
نصب إلكترونى.. سقوط عصابة استولت على أموال المواطنين بزعم توزيع أرباح مالية
خرج من المطار واختفى .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص أجنبي
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
برلمان

برلماني: انتشار ورد النيل خطر على الأمن المائي ويتطلب مواجهة حاسمة

النائب شعبان رأفت
النائب شعبان رأفت
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال النائب شعبان رأفت عبداللطيف، عضو مجلس الشيوخ،  إن طلب المناقشة الذي يتم مناقشته الخاص بورد النيل ، يتناوله  قضية بالغة الأهمية تمس حياة كل مواطن مصري، وبصفة خاصة أهلنا المزارعين، والمتعلقة بالانتشار المتزايد لنبات ورد النيل في المجاري المائية والترع والمصارف.


وأكد عبداللطيف أمام الجلسه العامه أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد مشكلة بيئية عابرة، بل أصبحت خطرًا حقيقيًا ومباشرًا يهدد كفاءة منظومة الري، ويؤثر سلبًا على حصة المياه، فضلًا عن انعكاساتها الخطيرة على الصحة العامة والبيئة.


وأوضح أن ورد النيل يستهلك كميات كبيرة من المياه، ويعيق حركة تدفقها داخل المجاري المائية، ما ينعكس على وصول مياه الري للأراضي الزراعية بالكفاءة المطلوبة، ويضاعف معاناة المزارعين، خاصة في فترات الاحتياج الشديد للمياه، فضلًا عن كونه بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والبعوض، بما يشكله ذلك من تهديد مباشر للصحة العامة وانتشار الأمراض.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مواجهة هذه المشكلة تتطلب منهجًا علميًا متكاملًا، يقوم على دعم خطط التطهير المستمر، وتوسيع استخدام وسائل المكافحة الحديثة، سواء الميكانيكية أو البيولوجية، مع تشديد الرقابة والمتابعة الدورية لمنع تجدد انتشار هذا النبات.

وطالب بتضافر جهود الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الري والزراعة والبيئة، إلى جانب دور المحليات والمجتمع المدني، مؤكدًا أن حماية الموارد المائية مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون أو التأجيل.

وأكد عبد اللطيف، على أن التعامل مع خطر ورد النيل يجب ألا يقتصر على حلول مؤقتة أو موسمية، بل يتطلب رؤية شاملة وجدولًا زمنيًا واضحًا للقضاء عليه، مع محاسبة أي تقصير في أعمال المتابعة والصيانة، لأن كل قطرة مياه تُهدر بسبب هذا النبات تمثل خسارة مباشرة للأمن المائي المصري، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

النائب شعبان رافت انتشار ورد النيل الأمن المائي

بالصور

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

