الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

يُحضَّر الزبادى اليونانى من خلال تصفية مصل اللبن والسوائل الأخرى من الخثارة، ما ينتج عنه قوام كريمي غني ويحتوي على نسبة بروتين أعلى من الزبادي العادي.

كما أنه أقل في السعرات الحرارية مقارنةً بالعديد من مصادر البروتين الأخرى، فالحصة الواحدة بحجم 150 جرام توفّر 15 جرام من البروتين مقابل 92 سعرًا حراريًا فقط.

تناول الزبادي اليوناني الطبيعي الغني بالبروتين مع التوت أو الفواكه الطازجة يعزّز خصائصه لصحة الجهاز الهضمي، كما أن إضافة الفواكه المجففة أو الشوفان أو المكسرات تمنحه قوامًا أفضل ويزيد من محتواه من الألياف والعناصر الغذائية.

ويحتوي الزبادي اليوناني أيضًا على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، منها:

-الكالسيوم.

-فيتامين ب 12

-الزنك.

-البوتاسيوم.

-الفوسفور.

-كما أن بعض أنواع الزبادي اليوناني تحتوي على بروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد على تحسين الهضم وصحة الأمعاء.

إليك أهم فوائد الزبادى اليونانى بالفواكه..

1. مصدر غني جداً بالبروتين (بناء العضلات)

يتميز الزبادي اليوناني باحتوائه على ضعف كمية البروتين الموجودة في الزبادي العادي.

الأهمية: يساعد على بناء الأنسجة العضلية وإصلاحها بعد التمارين.

الشبع: البروتين يستغرق وقتاً أطول في الهضم، مما يمنحك شعوراً بالامتلاء لفترة أطول ويقلل الرغبة في تناول السكريات.

2. تعزيز صحة الجهاز الهضمي (البروبيوتيك)

يحتوي الزبادي اليوناني على البكتيريا النافعة (Probiotics)، وعند إضافة الفاكهة (التي تحتوي على ألياف تعمل كـ Prebiotics)، يحدث تكامل مذهل:

تحسين عملية الهضم وعلاج الانتفاخ.

تقوية المناعة، حيث أن جزءاً كبيراً من الجهاز المناعي مرتبط بصحة الأمعاء.

3. دعم صحة العظام والأسنان

يوفر هذا المزيج جرعة ممتازة من الكالسيوم، الفوسفور، وفيتامين B12.

المصدر هيلثى لاين