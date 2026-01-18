قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
دعاء شهر شعبان 2026.. شهر رسول الله ردده من الآن واغتنم الفرصة
سفير مصر في باريس: حدثان ثقافيان كبيران بباريس يسلطان الضوء على مصر ويبرزان تراثها
الوالدان عادا من أمريكا لدفن أطفالهما.. ميت عاصم تودع "عصافير الجنة" الخمسة بعد فاجعة تسرب الغاز
بالصور

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

رنا عصمت

يُحضَّر الزبادى اليونانى من خلال تصفية مصل اللبن والسوائل الأخرى من الخثارة، ما ينتج عنه قوام كريمي غني ويحتوي على نسبة بروتين أعلى من الزبادي العادي.

كما أنه أقل في السعرات الحرارية مقارنةً بالعديد من مصادر البروتين الأخرى، فالحصة الواحدة بحجم 150 جرام توفّر 15 جرام من البروتين مقابل 92 سعرًا حراريًا فقط.

تناول الزبادي اليوناني الطبيعي الغني بالبروتين مع التوت أو الفواكه الطازجة يعزّز خصائصه لصحة الجهاز الهضمي، كما أن إضافة الفواكه المجففة أو الشوفان أو المكسرات تمنحه قوامًا أفضل ويزيد من محتواه من الألياف والعناصر الغذائية.

ويحتوي الزبادي اليوناني أيضًا على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، منها:

-الكالسيوم.

-فيتامين ب 12

-الزنك.

-البوتاسيوم.

-الفوسفور.

-كما أن بعض أنواع الزبادي اليوناني تحتوي على بروبيوتيك،  وهي بكتيريا نافعة تساعد على تحسين الهضم وصحة الأمعاء.

إليك أهم فوائد الزبادى اليونانى بالفواكه..

 

1. مصدر غني جداً بالبروتين (بناء العضلات)

يتميز الزبادي اليوناني باحتوائه على ضعف كمية البروتين الموجودة في الزبادي العادي.

الأهمية: يساعد على بناء الأنسجة العضلية وإصلاحها بعد التمارين.

الشبع: البروتين يستغرق وقتاً أطول في الهضم، مما يمنحك شعوراً بالامتلاء لفترة أطول ويقلل الرغبة في تناول السكريات.

2. تعزيز صحة الجهاز الهضمي (البروبيوتيك)

يحتوي الزبادي اليوناني على البكتيريا النافعة (Probiotics)، وعند إضافة الفاكهة (التي تحتوي على ألياف تعمل كـ Prebiotics)، يحدث تكامل مذهل:

تحسين عملية الهضم وعلاج الانتفاخ.

تقوية المناعة، حيث أن جزءاً كبيراً من الجهاز المناعي مرتبط بصحة الأمعاء.

3. دعم صحة العظام والأسنان

يوفر هذا المزيج جرعة ممتازة من الكالسيوم، الفوسفور، وفيتامين B12.

المصدر هيلثى لاين

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

أرشيفية

ماكرون: يجب التوصل إلى اتفاق لدمج قسد في الدولة السورية

أرشيفية

مع اقتراب شهر رمضان.. اعرف أسعار البقوليات في الأسواق

اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

مسودة ميثاق مجلس السلام بشأن غزة : مدة العضوية 3 سنوات

