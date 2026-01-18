لوسي: مفيش حد شبه حد.. وبقول لـ شيرين إحنا محتاجينك

أجابت الفنانة لوسي، عن سؤال، حول حليفتها، والفنانة التي تشبهها، وذلك خلال لقاء مع موقع “صدى البلد” الإخباري، ضمن كواليس مسلسل حق ضايع.

وقالت لوسي، لـ “صدى البلد”: «مفيش حد خليفة حد، ولا في حد خليفة لـ عبد الوهاب، ولا في خليفة لأم كلثوم، ولا في خليفة لـ عبد الحليم حافظ .. فيه أصوات تفوَّق، وفيه أصوات تقل، وفيه ممثلين تفوق، وكل وقت له نجومه».

وأضافت الفنانة لوسي،: «ده مش معناه إن أنا بنكرهم، لأ خالص، بالعكس، أنا بقول هما في مكانتهم ما حدش ييجي زيهم خالص، ممكن ييجي شبههم؛ لأنه يخلق من الشبه أربعين، إنما زيهم لأ، فـ ما فيش حد زي حد، وما فيش زي تامر حسني أو عمرو دياب أو حسن الأسمر أو أحمد عدوية».

وواصل لوسي، حديثها: «فيه شبهي، إنما ما فيش زيي، وفيه شبه تحية كاريوكا، بس ما فيش زيها، وكذلك سامية جمال».

رسالة لوسي إلى شيرين عبد الوهاب

ووجهت لوسي، رسالة، إلى شيرين عبد الوهاب، قائلة: «أنا بطلب من الشعب المصري والعربي يدعي لـ شيرين، وبقولها ارجعي يا شيرين، محتاجينك، ومحتاجين صوتك وإنسانياتك.. محتاجينك علشان بناتك.. صوتك رزق كبير قوي، وحب الناس ليكي رزق، فارجعي وخليكي قوية، ما تخليش حاجة تهزك، لا راجل ولا ست ولا عجوز ولا صغير .. أنتي قوية، وكلنا بنحبك يا شيرين».

بداية تصوير مسلسل حق ضايع

شهد بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوام، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع تورتة الاحتفال، عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للإعلام، وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع إنتاج الفيديو بالهيئة، وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية.

كما حضر أبطال المسلسل، أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، محسن محيي الدين، أشرف طلبة، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، مدحت تيخة، رنا سماحة، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، والمؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بالشركة المنتجة للعمل، إسلام فؤاد، والمنتج الفني عوض ماهر، وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو، وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان 2026، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية.

لوسي ومشوارها الفني

قدمت لوسي خلال مشوارها الفني، أكثر من 60 عملاً، بين السينما والمسرح والتليفزيون، ولعل أبرزها فيلم “سارق الفرح” و"ليالى الحلمية" و"سمارة" و"ولي العهد" و"زيزينيا" و"فارس المدينة" و"الحب في الثلاجة" و"البحث عن سيد مرزوق".