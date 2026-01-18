قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
دمشق ترفض مقترحات قسد وتصر على دمج قواتها في الجيش السوري
أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لوسي: مفيش حد شبه حد.. وبقول لـ شيرين إحنا محتاجينك

لوسي - شيرين عبد الوهاب
لوسي - شيرين عبد الوهاب
سعيد فراج

أجابت الفنانة لوسي، عن سؤال، حول حليفتها، والفنانة التي تشبهها، وذلك خلال لقاء مع موقع “صدى البلد” الإخباري، ضمن كواليس مسلسل حق ضايع. 

وقالت لوسي، لـ “صدى البلد”: «مفيش حد خليفة حد، ولا في حد خليفة لـ عبد الوهاب، ولا في خليفة لأم كلثوم، ولا في خليفة لـ عبد الحليم حافظ .. فيه أصوات تفوَّق، وفيه أصوات تقل، وفيه ممثلين تفوق، وكل وقت له نجومه».

وأضافت الفنانة لوسي،: «ده مش معناه إن أنا بنكرهم، لأ خالص، بالعكس، أنا بقول هما في مكانتهم ما حدش ييجي زيهم خالص، ممكن ييجي شبههم؛ لأنه يخلق من الشبه أربعين، إنما زيهم لأ، فـ ما فيش حد زي حد، وما فيش زي تامر حسني أو عمرو دياب أو حسن الأسمر أو أحمد عدوية». 

وواصل لوسي، حديثها: «فيه شبهي، إنما ما فيش زيي، وفيه شبه تحية كاريوكا، بس ما فيش زيها، وكذلك سامية جمال». 

رسالة لوسي إلى شيرين عبد الوهاب 

ووجهت لوسي، رسالة، إلى شيرين عبد الوهاب، قائلة: «أنا بطلب من الشعب المصري والعربي يدعي لـ شيرين، وبقولها ارجعي يا شيرين، محتاجينك، ومحتاجين صوتك وإنسانياتك.. محتاجينك علشان بناتك.. صوتك رزق كبير قوي، وحب الناس ليكي رزق، فارجعي وخليكي قوية، ما تخليش حاجة تهزك، لا راجل ولا ست ولا عجوز ولا صغير .. أنتي قوية، وكلنا بنحبك يا شيرين». 

بداية تصوير مسلسل حق ضايع

شهد بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوام، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع تورتة الاحتفال، عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للإعلام، وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع إنتاج الفيديو بالهيئة، وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية.

كما حضر أبطال المسلسل، أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، محسن محيي الدين، أشرف طلبة، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، مدحت تيخة، رنا سماحة، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، والمؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بالشركة المنتجة للعمل، إسلام  فؤاد، والمنتج الفني عوض ماهر، وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو، وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان 2026، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية.

لوسي ومشوارها الفني 

قدمت لوسي خلال مشوارها الفني، أكثر من 60 عملاً، بين السينما والمسرح والتليفزيون، ولعل أبرزها فيلم “سارق الفرح” و"ليالى الحلمية" و"سمارة" و"ولي العهد" و"زيزينيا" و"فارس المدينة" و"الحب في الثلاجة" و"البحث عن سيد مرزوق".

لوسي الفنانة لوسي شيرين عبد الوهاب شيرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

النائبة ولاء هرماس

ولاء هرماس: ورد النيل تهديد حقيقي للأمن المائي ويجب تحويله لفرص اقتصادية

مجلس النواب

برلمانية: إطلاق «بوابة إفريقيا الدوائية» يدعم خطة تحول مصر لمركز إقليمي للصناعة

الحج

التضامن تبحث استعدادات حج 2026.. وهذه عقوبات شركات السياحة المخالفة

بالصور

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد