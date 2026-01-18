تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضحم البروستاتا الحميد (BPH) مشكلة شائعة لدى الرجال بعد سن الخمسين، ولأسباب غير واضحة تمامًا، تستمر هذه الغدة الصغيرة التي تشبه حبة الجوز وتقع أسفل المثانة في النمو تدريجيًا لدى معظم الرجال مع التقدم في العمر، ومع مرور السنوات قد يصبح هذا النمو ملحوظًا، مما يؤدي أحيانًا إلى الضغط على المثانة .

اعراض تضخم البروستاتا الحميد..

-ضعف تدفق البول.

-صعوبة تفريغ المثانة بالكامل.

-الحاجة المتكررة لدخول الحمام.

إذا ظهرت هذه الأعراض، يُنصح بمراجعة الطبيب فالفحص السريري وبعض تحاليل الدم يمكن أن تساعد في تحديد السبب وخطة العلاج المناسبة.

وهناك بعض الخطوات البسيطة قد تخفف الأعراض مثل:

-تجنب شرب السوائل قبل النوم بساعة إلى ساعتين.

-تقليل كمية السوائل قبل الخروج أو السفر.

-التبول فور الشعور بالحاجة وعدم التأجيل.

-الذهاب إلى الحمام وفق مواعيد منتظمة حتى دون رغبة شديدة.

-أخذ الوقت الكافي لتفريغ المثانة تمامًا لتقليل تكرار التبول لاحقًا.

هناك أدوية قد تزيد المشكلة سوءًا، فبعض الأدوية المتاحة دون وصفة قد تُبطئ تدفق البول أكثر وتُعيق تفريغ المثانة، مثل:

-مضادات الحساسية.

-أدوية الاحتقان.

المصدر DailyMedicalinfo