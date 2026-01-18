تعرف على قائمة أفضل 20 لاعبا في أفريقيا

كشف موقع football fancast العالمي عن أفضل 20 لاعبًا أفريقيًا فى الوقت الحالي حيث تصدر النجم المغربي أشرف حكيمي الترتيب، متقدمًا على المصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين.

واحتل حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان صدارة القائمة بعد المستويات المميزة التي قدمها مع ناديه ومنتخب بلاده بينما جاء محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، فى المركز الثاني، متقدمًا على مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين الذي حل ثالثًا.

وضمت المراكز الخمسة الأولى كلًا من النيجيري أديمولا لوكمان رابعًا، والسنغالي ساديو ماني خامسًا، بينما جاء الغيني سيرهو جيراسي في المركز السادس، يليه المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي سابعًا.

واحتل الغاني أنطوان سيمينيو المركز الثامن، وحل الحارس المغربي ياسين بونو تاسعًا، فيما جاء الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في المركز العاشر.

وشهدت القائمة تواجد عدد من النجوم العرب والأفارقة من بينهم الجزائري رياض محرز في المركز الحادي عشر، والمغربي إبراهيم دياز في المركز الثاني عشر، بينما حل الإيفواري أماد ديالو ثالث عشر، والسنغالي ليام نداي رابع عشر.

وفي بقية الترتيب، جاء الكاميروني أندري فرانك زامبو أنجيسا في المركز الخامس عشر، والمغربي يوسف النصيري سادس عشر، والسنغالي نيكولاس جاكسون سابع عشر، والغاني محمد قدوس ثامن عشر، والجزائري إسماعيل بن ناصر تاسع عشر، فيما اختتم القائمة مدافع بوركينا فاسو إدموند تابسوبا في المركز العشرين.