لوسي لـ صدى البلد: أنا اللي سيبت الرقص وكان نفس أطلع دكتورة

كشفت الفنانة لوسي، تفاصيل اعتزالها الرقص ورأيها في مدرسة الفنانة دينا لتعليم الرقص الشرقي، وذلك خلال كواليس مسلسل حق ضايع، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقالت لوسي، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «أنا اللي سبت الرقص مش هو اللي سابني .. وهناك فرق كبير قوي .. أنا خلصت الرقص وكل واحد حر اللي يفتح مدرسة، أنا بالنسبالي بقول لها ألف مبروك، دينا بتعرف تدرب، أنا ما بعرفش أدرب لأن أنا بدرب بجد.. بعلمهم بجد.. وفي ناس أصحاب المهرجانات وكده مش عايزينك تعلم اللي قدامهم بجد أنا لا.. لما أقول لها الحركة دي بتتعمل كده».

وتابعت لوسي: «أنا ما بعرفش أدرب.. أنا أعرف أربي، أعرف أمثل، أعرف ألبس، أعرف أتعامل مع الجمهور، حتى لو أنا تعبانة.. أعرف أتعامل مع الطيب والقبيح والشرير.. أعرف أحتوي العصبي وأعرف أتعامل مع الأطفال.. وكان نفسي أطلع دكتورة أطفال أو بيطرية لأن الأتنين ما بيعرفوش يقولوا إحنا عندنا إيه».

وأضافت لوسي: «أنا بعرف أعمل كل ده وده فضل ونعمة من ربنا.. وفي مسلسل الباطنية رحت أعمل أسنان دهب وسافرت أعمل المصحف علشان الاسطمبة دي ما كانتش موجودة بس بقت موجودة في مصر دلوقتي.. كمان بعرف أوضب وأنظم وجوزي منظم جداً وأنا منظمة».

بداية تصوير مسلسل حق ضايع

شهد بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوامً، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع التورته عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلي للهيئة الوطنية للإعلام وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع انتاج الفيديو بالهيئة وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية إلى جانب أبطال المسلسل أحمد صلاح حسني وملك قورة ونسرين أمين،لوسي محسن محي الدين وأشرف طلبة ونضال الشافعي عبير منير، مروة الأزلي ومدحت تيخة ورنا سماحة ، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، و المؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بشركة «إكسيليفون فيلم» إسلام فؤاد والمنتج الفني عوض ماهر. وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان المقبل، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية.

لوسي ومشوارها الفني

وقدمت لوسى خلال مشوارها الفنى من 60 عملاً فنياً بين السينما والمسرح والتليفزيون ، ولعل أبرزها فيلم سارق الفرح وليالى الحلمية سمارة وولى العهد وزيزينيا وفارس المدينة والحب فى الثلاجة والبحث عن سيد مرزوق.

لوسي ومسلسل فهد البطل

وكانت كشفت الفنانة لوسي عن كواليس تعاونها مع أحمد العوضى فى مسلسل “فهد البطل” الذى عرض فى رمضان الماضي.

وقالت لوسي: “أحمد العوضى فنان موهوب ولديه جماهيرية كبيرة ويستطيع تقديم كل الألوان الفنية وليس الشعبى فقط، خاصة أنه يمتلك قدرات فنية عالية”.

وأضافت: “ربنا وهب العوضي حب الجمهور وهو يستحقها لأنه قبل أن يكون ممثلا فهو إنسان حقيقى مليء بالطيبة والجدعنة".