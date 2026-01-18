قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
دمشق ترفض مقترحات قسد وتصر على دمج قواتها في الجيش السوري
أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء
نهائي تاريخي في أمم إفريقيا… أول مواجهة تجمع المغرب والسنغال بالبطولة القارية
رئيس لجنة الإسكان بالشيوخ: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للتنمية في شمال سيناء
لوسي: مفيش حد شبه حد.. وبقول لـ شيرين إحنا محتاجينك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لوسي لـ صدى البلد: أنا اللي سيبت الرقص وكان نفس أطلع دكتورة

الفنانة لوسي
الفنانة لوسي
سعيد فراج

كشفت الفنانة لوسي، تفاصيل اعتزالها الرقص ورأيها في مدرسة الفنانة دينا لتعليم الرقص الشرقي، وذلك خلال كواليس مسلسل حق ضايع، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وقالت لوسي، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «أنا اللي سبت الرقص مش هو اللي سابني .. وهناك فرق كبير قوي .. أنا خلصت الرقص وكل واحد حر اللي يفتح مدرسة، أنا بالنسبالي بقول لها ألف مبروك، دينا بتعرف تدرب، أنا ما بعرفش أدرب لأن أنا بدرب بجد.. بعلمهم بجد.. وفي ناس أصحاب المهرجانات وكده مش عايزينك تعلم اللي قدامهم بجد أنا لا.. لما أقول لها الحركة دي بتتعمل كده». 

وتابعت لوسي: «أنا ما بعرفش أدرب.. أنا أعرف أربي، أعرف أمثل، أعرف ألبس، أعرف أتعامل مع الجمهور، حتى لو أنا تعبانة.. أعرف أتعامل مع الطيب والقبيح والشرير.. أعرف أحتوي العصبي وأعرف أتعامل مع الأطفال.. وكان نفسي أطلع دكتورة أطفال أو بيطرية لأن الأتنين ما بيعرفوش يقولوا إحنا عندنا إيه». 

وأضافت لوسي: «أنا بعرف أعمل كل ده وده فضل ونعمة من ربنا.. وفي مسلسل الباطنية رحت أعمل أسنان دهب وسافرت أعمل المصحف علشان الاسطمبة دي ما كانتش موجودة بس بقت موجودة في مصر دلوقتي.. كمان بعرف أوضب وأنظم وجوزي منظم جداً وأنا منظمة». 

بداية تصوير مسلسل حق ضايع

شهد  بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوامً، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع التورته عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلي للهيئة الوطنية للإعلام وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع انتاج الفيديو بالهيئة وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية إلى جانب أبطال المسلسل أحمد صلاح حسني وملك قورة ونسرين أمين،لوسي  محسن محي الدين وأشرف طلبة ونضال الشافعي عبير منير، مروة الأزلي ومدحت تيخة ورنا سماحة ، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، و المؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بشركة «إكسيليفون فيلم» إسلام  فؤاد  والمنتج الفني عوض ماهر. وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان المقبل، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية.

لوسي ومشوارها الفني 

وقدمت لوسى خلال مشوارها الفنى من 60 عملاً فنياً بين السينما والمسرح والتليفزيون ، ولعل أبرزها فيلم سارق الفرح وليالى الحلمية سمارة وولى العهد وزيزينيا وفارس المدينة والحب فى الثلاجة والبحث عن سيد مرزوق.

لوسي ومسلسل فهد البطل 

وكانت كشفت الفنانة لوسي عن كواليس تعاونها مع أحمد العوضى فى مسلسل “فهد البطل” الذى عرض فى رمضان الماضي.

وقالت لوسي: “أحمد العوضى فنان موهوب ولديه جماهيرية كبيرة ويستطيع تقديم كل الألوان الفنية وليس الشعبى فقط، خاصة أنه يمتلك قدرات فنية عالية”.

وأضافت: “ربنا وهب العوضي حب الجمهور وهو يستحقها لأنه قبل أن يكون ممثلا فهو إنسان حقيقى مليء بالطيبة والجدعنة". 

لوسي الفنانة لوسي الرقص الشرقي مسلسل حق ضايع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مكتبة مصر العامة تتألق في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 بمشاركة كبرى وخدمات ثقافية متكاملة

فتاوى

فتاوى| حكم صيام شعبان كاملا.. كيف كان النبي ﷺ يستقبلة؟.. فعل طيب يعجل استجابة دعاؤك من أول مرة

مورينيو

مورينيو يجيب على السؤال المكرر.. هل يعود لتدريب ريال مدريد بعد إقالة تشابي ألونسو؟

بالصور

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد