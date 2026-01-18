قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتصالات بريطانية رفيعة بشأن غرينلاند.. ستارمر يناقش الملف مع الدنمارك والناتو وترامب
خبير أمن إقليمي: أمريكا أعادت ترتيب أوراقها في سوريا.. وقسد الخاسر الأكبر
العيشة مش أكل وشرب.. نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة
سيلتا فيجو يكتسح رايو فاليكانو بثلاثية في الدوري الإسباني
10 نسخ فقط.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة | صور
عائدة من المغرب.. بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة
أحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
نصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء
لدينا 3 دفعات مُهملة.. المهن الطبية تكشف عن أزمة جديدة لأطباء الأسنان
دعاء آخر ليلة في رجب مستجاب.. دعوات تفتح لك أبواب الخيرات
آخر ليلة في رجب الآن وللفجر.. بـ9 كلمات قبل النوم يسخر الله لك الأرزاق
إعلان حرب.. الرئيس الإيراني يحذر من مخطط أمريكي لاغتيال المرشد الأعلى
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز الاستفادة من تجربة اليابان التعليمية فرصة للنهوض بالتعليم في مصر

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد امين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة من التجربة اليابانية في التعليم تمثل فرصة حقيقية للنهوض بالمنظومة التعليمية المصرية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويركز على الجودة والانضباط والتأهيل المهني للطلاب.

وأشار عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن اللقاء الأخير بين الرئيس السيسي ووزير التعليم الياباني، ماتسوموتو يوهي، تناول آفاق تطوير التعاون التعليمي بين مصر واليابان، بما في ذلك زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية في مختلف المحافظات، وتعزيز مشاركة الخبراء والمديرين اليابانيين في إدارتها، وتطوير المناهج المصرية بإدخال مادة البرمجيات لحوالي 750 ألف طالب وفقاً للنموذج الياباني، فضلاً عن التركيز على التعليم الفني وبرامج ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أمين سر لحنة التعليم بالبرلمان، أن اللقاء شهد بحث سبل توسيع نطاق المدارس اليابانية في مصر لتكون نموذجاً يمكن تعميمه في إفريقيا والمنطقة العربية، كما تم التأكيد على أهمية تكثيف برامج التبادل الطلابي والمعلمي بين البلدين، وتطوير المناهج والمهارات الرقمية للطلاب، بما يعكس حرص القيادة المصرية على الاستفادة الكاملة من التجربة اليابانية المتميزة في الانضباط والرؤية التعليمية.

وأوضح نائب الاسكندرية، أن العلاقات المصرية–اليابانية شهدت خلال اللقاء مزيداً من التوافق حول التعاون في مختلف المجالات التعليمية والتنموية، بما في ذلك دعم مشروعات كبرى مثل إنشاء المتحف المصري الكبير، وتعزيز الشراكات بين الجامعات المصرية ونظيراتها اليابانية، مؤكداً أن هذه العلاقات تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل التنموي والدعم الدولي الذي يساهم في رفع جودة التعليم المصري وتأهيل الطلاب لمواكبة العصر.

وختاماً، شدد الدكتور احمد عبد المجيد حديثه. على أن الدعم الياباني والتعاون المستمر يمثلان فرصة للنهوض بالعملية التعليمية، ويؤكدان حرص القيادة المصرية على تطوير التعليم وتعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية بما يخدم مستقبل الأجيال القادمة.

