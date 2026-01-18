سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأحد 18 يناير

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية .. مع بداية الأسبوع المصرفي وعودة البنوك إلى العمل عقب العطلة الأسبوعية، يواصل سعر الريال السعودي جذب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين والمتعاملين في السوق، خاصة في ظل ارتباط العملة السعودية بشكل مباشر بحركة السفر إلى المملكة العربية السعودية سواء لأداء مناسك العمرة أو لأغراض العمل والاستقدام، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات البحث عن سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية مع كل تحديث جديد.

ولا يقتصر هذا الاهتمام على الأفراد فقط، بل يمتد إلى عدد كبير من الشركات التي تعتمد في تعاملاتها اليومية على العملات الأجنبية، حيث يمثل الريال السعودي عملة أساسية في عمليات التحويل المرتبطة بالاستقدام والسفر والخدمات اللوجستية، ما يجعل أي تحرك في سعره محل متابعة دقيقة وتحليل مستمر من جانب المتعاملين.

وفي هذا السياق، شهد سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأحد 18 يناير 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك في ظل تداولات اتسمت بالهدوء النسبي، ما يعكس حالة من التوازن بين حجم العرض والطلب على العملة السعودية داخل القطاع المصرفي.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع زيادة البحث عن تحديثات أسعار العملات على المواقع الاقتصادية ومنصات البنوك الرسمية، خاصة مع ارتفاع أعداد المسافرين لأداء مناسك العمرة خلال الموسم الحالي، وهو ما يدفع الكثيرين إلى متابعة الأسعار لحظة بلحظة لاختيار التوقيت الأنسب لإتمام عمليات الشراء أو البيع.

تحركات سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم

ووفقًا لآخر البيانات الصادرة عن البنوك، سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.55 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله بنك مصر، ما يعكس حالة من التوافق في سياسات التسعير بين أكبر بنكين حكوميين داخل السوق المصرفي المصري.

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الريال السعودي 12.58 جنيه للشراء مقابل 12.62 جنيه للبيع، ليأتي السعر أعلى قليلًا من سعر الشراء في البنكين الحكوميين مع استقرار سعر البيع، وهو ما يمنح العملاء مساحة بسيطة للمقارنة عند تنفيذ عمليات الصرف.

أما البنك التجاري الدولي CIB، فقد سجل سعر الريال السعودي 12.57 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع، ليواصل البنك الحفاظ على مستويات سعرية متقاربة مع بقية البنوك الكبرى، في إطار سياسة تسعير تعكس حركة السوق دون أي تغيرات مفاجئة.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء للريال السعودي خلال تعاملات اليوم عند 12.60 جنيه، مقابل 12.63 جنيه للبيع، وهو الأعلى بين البنوك المدرجة في تعاملات الأحد، ما يجعله خيارًا مفضلًا لبعض حائزي العملة الراغبين في بيع الريال السعودي والحصول على أفضل سعر متاح داخل السوق المصرفي.

أسباب استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه

ويُعزى هذا التقارب الكبير في أسعار الريال السعودي بين البنوك إلى سياسات التسعير اليومية التي تعتمدها المؤسسات المصرفية وفق حجم الطلب المتوقع على العملة، خاصة خلال مواسم السفر المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، وعلى رأسها المواسم الدينية التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في إصدار التأشيرات وزيادة الطلب على الريال.

كما يلعب الاستقرار النسبي في سوق الصرف دورًا مهمًا في الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية، حيث تميل البنوك إلى تثبيت أسعار العملات في ظل غياب ضغوط قوية على الطلب أو تغيرات مفاجئة في تدفقات النقد الأجنبي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الريال السعودي داخل السوق.

أسعار العملات الأجنبية الأخرى اليوم في مصر

وفي سياق متصل، شهدت أسعار عدد من العملات الأجنبية الأخرى استقرارًا نسبيًا داخل السوق المصري خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع، دون أي تغير ملحوظ مقارنة بالتعاملات السابقة.

وسجل سعر اليورو داخل البنوك 54.72 جنيه للشراء و55.04 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 63.14 جنيه للشراء و63.49 جنيه للبيع، وهي مستويات تعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق العملات الأجنبية خلال بداية الأسبوع.

مؤشرات السوق المصرفي خلال تعاملات اليوم

وتعطي هذه المؤشرات مجتمعة تصورًا عامًا لحالة التداولات داخل القطاع المصرفي المصري اليوم، حيث يغلب عليها الاستقرار النسبي في أسعار الصرف دون تقلبات حادة، وهو ما يعكس حالة من التوازن المصحوبة بالحذر من جانب المستثمرين والمتعاملين الذين يترقبون أي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على حركة العملات خلال الفترات الآتية.

ويواصل المتعاملون متابعة تطورات سوق الصرف عن كثب، خاصة في ظل ارتباط أسعار العملات بحركة السفر والتجارة الخارجية، ما يجعل سعر الريال السعودي أحد أبرز المؤشرات التي تحظى بمتابعة واسعة من الجمهور المصري خلال هذه المرحلة.