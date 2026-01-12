برلماني: الإسكان والتنمية العمرانية على رأس أولويات البرلمان الجديد

أدى النائب الدكتور احمد عبد المجيد، عضو مجلس النواب 2026، اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، تحت رئاسة النائبة عبلة الهواري، معربًا عن فخره بهذه اللحظة التي تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني والمسؤولية تجاه المواطنين.

وقال عبد المجيد. إن ملف الإسكان والتنمية العمرانية يمثل أولوية قصوى في أجندة المجلس الجديد، مؤكدًا أن توفير مساكن لائقة لكل المواطنين ليس فقط حقًا أساسيًا، بل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وأضاف النائب. أن البرلمان الجديد مطالب بمتابعة مشروعات الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط، وتطوير المدن الجديدة، مع التأكد من التزام الحكومة بتنفيذ هذه المشروعات وفق جدول زمني دقيق، يحقق أهداف الدولة في توسيع الرقعة العمرانية وتنمية المجتمعات المحلية.

وأوضح احمد عبد المجيد. أن ملف الإسكان يرتبط مباشرة بملفات أخرى مهمة مثل البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة، لذلك يجب وضع سياسات شاملة تضمن استدامة المشروعات وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف شرائح المواطنين.

كما أشار النائب إلى أهمية إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في تطوير المدن الجديدة والمناطق العمرانية، مع تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية لضمان سرعة الإنجاز، مؤكداً أن التعاون بين البرلمان والحكومة والقطاع الخاص سيكون مفتاح نجاح كل مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية.

واختتم الدكتور احمد عبد المجيد تصريحاته بالتأكيد على أن مهمته البرلمانية ستكون متابعة كل ما يتعلق بالإسكان على المستوى التشريعي والرقابي، والعمل على حل أي عقبات تواجه المواطنين، لضمان أن يكون كل مشروع سكني ملموسًا ويخدم الأسر المصرية بشكل مباشر.