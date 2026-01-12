قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

حازم الريان عقب أداء اليمين الدستورية : مصلحة المواطن أولوية

النائب حازم الريان
النائب حازم الريان
عبد الرحمن سرحان

أدى النائب حازم الريان، اليوم، اليمين الدستورية عضوًا بمجلس النواب، مع انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث، ليباشر مهامه تحت قبة البرلمان، التزامًا بالدستور وبمسؤولياته تجاه الوطن والمواطن.

وأكد النائب حازم الريان أن عضوية مجلس النواب تكليف وواجب وطني يتطلب العمل الجاد والمستمر من أجل خدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم، مشيرًا إلى أن دوره سيكون نقل هموم ومطالب أهالي دائرته والعمل على تحقيقها تحت قبة البرلمان.

وقال الريان: «أتعهد بأن أكون صوتًا صادقًا وفاعلًا لأبناء دائرتي، وأن أشارك بكل إخلاص في كل ما يعزز مصالح الوطن والمواطن، ويسهم في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة».

ووجّه النائب حازم الريان الشكر لأهالي دائرته على ثقتهم الغالية واختيارهم له لتمثيلهم في البرلمان، مؤكدًا أن قضايا المواطنين ستكون على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف جميع أعضاء المجلس والعمل بروح الفريق الواحد لدعم مسيرة التنمية، وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتحقيق حياة كريمة لكل المصريين.

النائب حازم الريان مجلس النواب النواب الفصل التشريعي الثالث الريان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

