محمود مسلم عن انتخاب هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب رغم كونه من المعينين: لا يعيبه

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب كانت من أطول وأصعب العمليات الانتخابية، واصفًا إياها بـ"الطويلة والمنهكة"، مشيرًا إلى أن حالة الإرهاق انعكست على المواطنين الذين لجأ بعضهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيس بوك"، لتقديم التظلمات والاستغاثات، مؤكدًا أن بعضها كان على حق والبعض الآخر لم يكن كذلك.



وأوضح "مسلم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن سحر عثمان تُعد نموذجًا واضحًا للإنصاف، حيث كانت قبل أسبوعين فقط خارج السباق الانتخابي، ثم أصبحت اليوم ضمن المرشحين لمنصب وكيل المجلس، وحصلت على 89 صوتًا، وهو ما يثبت صحة موقفها ويؤكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات أنصفتها.



وأشار إلى أن مشهد تولي ثلاث سيدات الجلسة الافتتاحية، برئاسة الدكتورة عبلة هواري، يُعد مصدر فخر لكل سيدة وامرأة، ويعكس ما كفله الدستور، ودعمه الرئيس والحكومة، من تمكين حقيقي للمرأة، ومنحها صوتًا مؤثرًا في الحياة السياسية.



وأضاف أن التشكيل الجديد شمل اختيار الدكتور عاصم الجزار وكيلاً أول للمجلس، والدكتور محمد الوحش وكيلاً ثانيًا، لافتًا إلى أن الأخير حصل على أصوات من المستقلين والمعارضة، ويتمتع بثقة واضحة بين النواب.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، رغم كونه من المعينين، فإن ذلك لا يعيبه على الإطلاق، مشددًا على أن التشكيلة الجديدة للمجلس "تبشر بالخير" وتعكس حالة من التوازن والثقة في المرحلة المقبلة.