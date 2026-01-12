قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود مسلم عن انتخاب هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب رغم كونه من المعينين: لا يعيبه

محمود مسلم
محمود مسلم
هاني حسين

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب كانت من أطول وأصعب العمليات الانتخابية، واصفًا إياها بـ"الطويلة والمنهكة"، مشيرًا إلى أن حالة الإرهاق انعكست على المواطنين الذين لجأ بعضهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيس بوك"، لتقديم التظلمات والاستغاثات، مؤكدًا أن بعضها كان على حق والبعض الآخر لم يكن كذلك.


وأوضح "مسلم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن سحر عثمان تُعد نموذجًا واضحًا للإنصاف، حيث كانت قبل أسبوعين فقط خارج السباق الانتخابي، ثم أصبحت اليوم ضمن المرشحين لمنصب وكيل المجلس، وحصلت على 89 صوتًا، وهو ما يثبت صحة موقفها ويؤكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات أنصفتها.


وأشار إلى أن مشهد تولي ثلاث سيدات الجلسة الافتتاحية، برئاسة الدكتورة عبلة هواري، يُعد مصدر فخر لكل سيدة وامرأة، ويعكس ما كفله الدستور، ودعمه الرئيس والحكومة، من تمكين حقيقي للمرأة، ومنحها صوتًا مؤثرًا في الحياة السياسية.


وأضاف أن التشكيل الجديد شمل اختيار الدكتور عاصم الجزار وكيلاً أول للمجلس، والدكتور محمد الوحش وكيلاً ثانيًا، لافتًا إلى أن الأخير حصل على أصوات من المستقلين والمعارضة، ويتمتع بثقة واضحة بين النواب.


واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، رغم كونه من المعينين، فإن ذلك لا يعيبه على الإطلاق، مشددًا على أن التشكيلة الجديدة للمجلس "تبشر بالخير" وتعكس حالة من التوازن والثقة في المرحلة المقبلة.

مسلم محمود مسلم هشام بدوي مصر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

ترشيحاتنا

انكشاف غرفة سرية تحت سفارة الصين تهدد مركز لندن المالي

انكشاف غرفة سرية تحت سفارة الصين تهدد مركز لندن المالي

المخاطرة الكبرى لإيران أمام تهديدات ترامب: بين ‘Locked and Loaded’ وتصعيد داخلي متصاعد

المخاطرة الكبرى لإيران أمام تهديدات ترامب.. بين Locked and Loaded وتصعيد داخلي متصاعد

السفارة الفرنسية

الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد