محمود مسلم يطالب ببث جلسات مجلس النواب على الهواء

طالب الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، ببث جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة، بما يتيح للمواطنين متابعة المناقشات البرلمانية عن قرب، داعيًا أيضًا إلى فتح جلسات اللجان النوعية أمام الرأي العام، في إطار تعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين.



وأوضح "مسلم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن هيئة المكتب الجديدة، إلى جانب رؤساء اللجان البرلمانية، ستشهد تغييرات كبيرة خلال الفترة المقبلة، بما يعكس حراكًا سياسيًا وتشريعيًا متجددًا داخل البرلمان.



وأشار إلى أن أسماء المعينين الجدد جاءت متنوعة وتعكس خبرات كبيرة، مؤكدًا أن التعيينات الرئاسية حملت رسالة مهمة مفادها أن هذه الاختيارات تحظى بقبول شعبي واضح، وهو ما لمسه من خلال تفاعل الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن بين المعينين قامات بارزة والسمة الغالبة عليهم أنهم من أساتذة الجامعات.



وأضاف "أنا مع فكرة أستاذ الجامعة الذي يمتلك إدراكًا شعبيًا وحسًا سياسيًا، لأن البرلمان ليس جهة بحثية، وإنما مؤسسة سياسية وتشريعية"، موضحًا أن أغلب المعينين لديهم ارتباط وثيق بالواقع العام وقضايا المجتمع.



وأكد أن هذه التعيينات لاقت رضا كبيرًا سواء داخل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وأسهمت في استكمال الخبرات التي لم تفرزها العملية الانتخابية، بما يحقق حالة من التوازن داخل المؤسسة التشريعية.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية توجيه النقاش العام إلى القضايا الجوهرية وأداء اليمين الدستورية وتوقعات المواطنين من البرلمان الجديد، بدلًا من الانشغال بما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي من موضوعات جانبية لا تمس جوهر العمل البرلماني