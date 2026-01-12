قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محمود مسلم يطالب ببث جلسات مجلس النواب على الهواء

محمود مسلم
محمود مسلم
هاني حسين

طالب الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، ببث جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة، بما يتيح للمواطنين متابعة المناقشات البرلمانية عن قرب، داعيًا أيضًا إلى فتح جلسات اللجان النوعية أمام الرأي العام، في إطار تعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين.


وأوضح "مسلم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن هيئة المكتب الجديدة، إلى جانب رؤساء اللجان البرلمانية، ستشهد تغييرات كبيرة خلال الفترة المقبلة، بما يعكس حراكًا سياسيًا وتشريعيًا متجددًا داخل البرلمان.


وأشار إلى أن أسماء المعينين الجدد جاءت متنوعة وتعكس خبرات كبيرة، مؤكدًا أن التعيينات الرئاسية حملت رسالة مهمة مفادها أن هذه الاختيارات تحظى بقبول شعبي واضح، وهو ما لمسه من خلال تفاعل الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن بين المعينين قامات بارزة والسمة الغالبة عليهم أنهم من أساتذة الجامعات.


وأضاف "أنا مع فكرة أستاذ الجامعة الذي يمتلك إدراكًا شعبيًا وحسًا سياسيًا، لأن البرلمان ليس جهة بحثية، وإنما مؤسسة سياسية وتشريعية"، موضحًا أن أغلب المعينين لديهم ارتباط وثيق بالواقع العام وقضايا المجتمع.


وأكد أن هذه التعيينات لاقت رضا كبيرًا سواء داخل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وأسهمت في استكمال الخبرات التي لم تفرزها العملية الانتخابية، بما يحقق حالة من التوازن داخل المؤسسة التشريعية.


واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية توجيه النقاش العام إلى القضايا الجوهرية وأداء اليمين الدستورية وتوقعات المواطنين من البرلمان الجديد، بدلًا من الانشغال بما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي من موضوعات جانبية لا تمس جوهر العمل البرلماني

