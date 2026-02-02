نائب المحافظ يترأس جلسة الاستماع للمجلس القومي لحقوق الإنسان ببني سويف

ترأس بلال حبش نائب المحافظ جلسة الاستماع التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم بديوان عام المحافظة، وذلك ضمن برنامج الزيارة الميدانية التي ينفذها المجلس للمحافظة على مدار 3 أيام، في إطار دعم وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية والحوار البناء بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أحمد سعد مدير فرع المجلس بالمحافظة، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين ورئيس وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، إلى جانب الدكتور عبد الناصر قنديل، والدكتور يوسف ورداني، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات الحكومية، والنقابات المهنية، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني.

وفي كلمته، أكد نائب المحافظ أهمية الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز آليات حمايتها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، ويهدف إلى توفير حياة كريمة وآمنة تقوم على العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية، لافتًا إلى أن الدولة وضعت رؤية واضحة لمراجعة وتطوير هذه الاستراتيجية بشكل دوري بما يحقق أهدافها على أرض الواقع.

وأشار نائب المحافظ إلى حرص محافظة بني سويف على التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان تنفيذًا لتوجيهات محافظ بني سويف، مؤكدًا أن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، ويتم التعامل معه باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتنمية الشاملة وبناء الإنسان، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وضمان وصولها إلى جميع المواطنين، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح نائب المحافظ أن جلسات الاستماع تمثل منصة مهمة للتواصل المباشر وتبادل الآراء بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في رصد التحديات على أرض الواقع، وطرح حلول عملية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن المحافظة ترحب بكافة التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم مسيرة حقوق الإنسان وتعزيز قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

ومن جانبه، أثنى الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعم محافظ بني سويف لملف حقوق الإنسان، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحويل بني سويف إلى محافظة جاذبة للاستثمار، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس التزام المحافظة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع.

وخلال الجلسة، تم استعراض عرض تقديمي تناول نتائج جهود المحافظة في مجال حقوق الإنسان من خلال 3 محاور رئيسية شملت مؤشرات عامة مرتبطة بحقوق الإنسان، ومؤشرات تمكين التنمية المستدامة بالمحافظة، ومؤشرات الحوكمة وبناء الإنسان وتحسين جودة الحياة، حيث تضمنت المؤشرات جهود مكافحة عمالة الأطفال، والحد من زيادة وزن الأطفال، وخفض نسبة وفيات الأمهات، وتقليل معدلات البطالة بين الشباب، والحد من حوادث الطرق، وخفض نسب التقزم بين الأطفال، فضلًا عن توصيل خدمات البنية التحتية الأساسية لمعظم القرى والعزب والنجوع، والتوسع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وفي محور الحق في الشكاوى والمساءلة، تم استعراض القنوات التي أطلقتها المحافظة لتعزيز التواصل مع المواطنين، ومنها اللقاء الأسبوعي لمحافظ بني سويف، ومبادرة “قابل المسؤول”، ومبادرة “واتس آب الشكاوى”، ومبادرة “صوتك مسموع”، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وفيما يتعلق بمحور تحسين جودة الحياة وبناء الإنسان، تم استعراض مؤشرات التعليم والصحة، ووصولها إلى مراكز تصنيف متقدمة على مستوى الجمهورية، حيث بلغت نسبة الفتيات الملتحقات بالتعليم العالي نحو 49% بإجمالي يزيد على 50 ألف طالبة، إلى جانب وجود 2733 ممرضة بقطاع الصحة، وتغطية حضانات الأطفال بنسبة 86%، وتوفير 24 مكتب صحة ريفي، و6 مكاتب صحة حضرية، و187 وحدة رعاية صحية ريفية على مستوى المحافظة.

كما تم استعراض جهود المحافظة في مجال مشاركة الشباب والعمل المجتمعي، من خلال إطلاق مبادرات “بني سويف بشبابها”، والمجلس الاستشاري التطوعي للشباب، ومبادرة التأهيل والتمكين، ومبادرة وثيقة العمل الأهلي بنسختيها الأولى والثانية، والتي تهدف إلى توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني بصورة منظمة وفعالة.

كما تم تناول جهود المحافظة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تقدم خلال عام 2025 نحو 1450 مواطنًا للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، تمت الموافقة على 1250 حالة منهم، بالإضافة إلى وجود 48 مدرسة للتربية الخاصة تضم 2159 طالبًا، بما يعكس اهتمام الدولة بدمج وتمكين ذوي الهمم.

وفيما يخص حقوق كبار السن، تم استعراض دور 132 مكتب بريد في تسهيل صرف المعاشات وتقديم الخدمات، إلى جانب وجود 1036 جمعية أهلية، ويستفيد بالمحافظة أكثر من مليوني مواطن من منظومة الدعم التمويني.

وتناول العرض كذلك محور التنمية الاقتصادية، حيث تضم المحافظة 181 مركز شباب بإجمالي عضوية يبلغ 78 ألف عضو، من بينها 55 مركز شباب مزود بالحاسب الآلي، فضلًا عن تنوع دور العبادة من مساجد وكنائس وأديرة التي تقوم بدور فاعل في التثقيف المجتمعي.

وشهدت جلسة الاستماع انعقاد جلستين، تناولت الأولى الحقوق المدنية والسياسية، فيما خصصت الجلسة الثانية لمناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تم الاستماع إلى آراء واستفسارات المشاركين وممثلي الجهات المختلفة، في إطار حوار تفاعلي بنّاء يعزز من آليات المتابعة والتطوير المستمر لملف حقوق الإنسان بالمحافظة.