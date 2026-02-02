قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مدرب الأهلي السابق يكشف سبب اختيار برشلونه لحمزة عبدالكريم

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
عبدالحكيم أبو علم

وصفت صحيفة موندو ديبورتيفو  حمزة عبدالكريم مهاجم الأهلي المنضم لبرشلونة اتليتك بأنه موهبة جديدة في البارسا.

وقالت الصحيفة :"ضم الفريق الكتالوني حمزة عبد الكريم إلى الفريق الرديف، وهو مهاجم صريح تدرّج في الفئات السنية لنادي الأهلي، وبحكم ملفه الشخصي، يُقارن بأسلوب هالاند، ينتمي إلى عائلة رياضية، ويتحدث الإنجليزية بطلاقة وبعض الإسبانية، وكان قدواته نيمار وإبراهيموفيتش".

وأضافت:" بعد عدة أشهر من متابعة حمزة عبد الكريم (18 عامًا)، أعلن برشلونة رسميًا عن ضمه علي غرار (إبراهيم ديارا، عزيز إسحاق، وديفيد أودورو)، بالإضافة إلى ضم مواهب أوروبية أخرى.

 وأوضحت:" صعد حمزة إلى الفريق الأول لنادي الأهلي وهو في السابعة عشرة. أصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ النادي يشارك في المباراة الأولى، بعد رمضان صبحي الذي فعل ذلك في السادسة عشرة ولعب فترة من مسيرته في ستوك سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز".

 وقال علاء عبده مدرب اللاعب السابق بالأهلي ومنتخب الشباب المصري :"أعرفه منذ أن كان عمره 14 عامًا وقد تابعت تطوره عن قرب. خلال السنوات الثلاث الماضية أصبح أسلوب لعبه يشبه أسلوب هالاند”،  

وأضاف:" إنه مزيج من القوة والسرعة والإنهاء الذكي. إنه مهاجم كامل، جيد في اللعب الهوائي، يتمركز جيدًا داخل منطقة الجزاء، وقادر على تسجيل الأهداف من نصف فرص".  

 وأوضح:"على الصعيد التكتيكي، يصفه عبدو بأنه لاعب منضبط. عندما دربه ركز على عدة جوانب هجومية،عملنا على كيفية التحرك واستلام الكرة بين الخطوط، والتحركات خلف الدفاع، والتأكد من صحة التحركات. يقرأ اللعبة جيدًا ويعمل جيدًا مع زملائه”، يقول المدرب".

 وتابع:"حمزة عبدالكريم يتعلم سريعا ويسعي دائما للتحسن ،

كنا نقضي ساعات نتدرب على إنهائه، تمركزه بدون الكرة، واتخاذ القرار تحت الضغط، وكنا نولي اهتمامًا خاصًا لفهم اللعبة. إنه ذكي، تعطيه تعليمات مرة واحدة وقد تعلمها بالفعل ".

حمزة عبدالكريم الاهلي برشلونه كرة قدم علاء عبده

