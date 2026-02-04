دفن جثامين أم وطفليها لقيوا مصرعهم في حريق بمنشأة القناطر

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثامين سيدة وطفليها لقيوا مصرعهم في حريق منزلهم بمدينة منشأة القناطر.



وشهدت مدينة منشأة القناطر حادثا مؤلما عقب مصرع سيدة وطفليها في حريق التهم شقتهم، تم نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل منزل مكون من 3 طوابق في مدينة منشأة القناطر بالجيزة، تم الدفع بسيارات الإطفاء التي هرعت إلى موقع الحريق وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها.

وتبين من الفحص والتحري أن الحادث أسفر عن مصرع سيدة وطفليها، تم تحرير محضر بالواقعة بينما يجري فريق من مباحث الجيزة التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحريق.