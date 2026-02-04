فنربخشة التركي يعلن إتمام صفقة كانتي بعد تدخل الرئيس رجب أردوغان

أعلن نادي فنربخشة التركي إتمام التعاقد مع نجولو كانتي، لاعب فريق اتحاد جدة، بعد تدخل من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال سعد الدين ساران، رئيس نادي فنربخشة التركي: “أتمّ نادينا بنجاح صفقة انتقال نغولو كانتي، أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وبالنيابة عني وعن النادي، أودّ أن أعرب عن امتناني لرئيس النادي، السيد رجب طيب أردوغان، لدعمه الكبير الذي ساهم في إتمام هذه الصفقة بنجاح، والتي ستُسهم في تطوير فنربخشة وكرة القدم التركية”.

وأضاف: “إيمان جماهير فنربخشة الكبيرة بناديهم، ودعمهم القوي، وثقتهم التي منحونا إياها، كانت مصدر إلهامنا وقوتنا الأكبر طوال هذه العملية”.

واختتم: “حان الوقت الآن لنقل هذه القوة إلى أرض الملعب والوقوف إلى جانب فريقنا، معًا سنؤمن، معًا سنقاتل، ومعًا سننتصر”.