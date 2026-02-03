فنربخشة يعلن فشل ضم كانتي من اتحاد جدة

أعلن نادي فنربخشة فشل صفقة انتقال نجولو كانتي لصفوف الفريق بسبب خطأ في إدخال البيانات من جانب فريق اتحاد جدة السعودي.

وحسب بيان فنربخشة التركي عن فشل الصفقة : تم التوصل إلى اتفاقات مع اللاعبين، وأُجريت الفحوصات الطبية اللازمة، وحصلنا على الموافقات المطلوبة، وأوفى نادينا بجميع التزاماته كاملةً وفي الوقت المحدد، كما تم تحميل جميع المستندات المتعلقة بتسجيل الانتقالات إلى النظام بشكل صحيح وكامل خلال الفترة المحددة.

وأضاف : مع ذلك، ونظرًا لإدخال النادي الآخر معلومات نظام إدارة الانتقالات (TMS) بشكل خاطئ، لم يتمكن نادينا من إتمام الصفقة خلال فترة التسجيل المحددة. وعليه، طلبنا تمديدًا للمهلة، وأجرينا المناقشات اللازمة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، واتخذنا جميع الخطوات اللازمة لحل المشكلة. ومع ذلك، لم يُكمل النادي الآخر الصفقة دون تقديم أي مبرر لنا.

وأردف :نتيجةً لهذه التطورات، لم نتمكن للأسف من إتمام عملية الانتقال المذكورة ، نتفهم ونشارك خيبة الأمل التي سببتها هذه العملية في مجتمعنا.

وأختتم نادي فنربخشة التركي قائلا : يواصل نادينا إعادة هيكلة فريقه بنفس العزيمة والانضباط بما يتماشى مع أهدافه الرياضية.