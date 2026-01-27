جوارديولا يحسم الجدل.. مانشستر سيتي يغلق الباب أمام رحيل عمر مرموش

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن القرار النهائي لإدارة نادي مانشستر سيتي بشأن مستقبل الدولي المصري عمر مرموش، في ظل الأنباء التي ربطت اسمه بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت المصادر أن النادي الإنجليزي قرر الإبقاء على اللاعب ورفض جميع العروض المقدمة لضمه قبل غلق باب القيد.

تمسك مباشر من جوارديولا

ووفقًا لما أورده موقع فوتبول إنسايدر نقلًا عن مصادر خاصة، فإن قرار بقاء مرموش جاء بدعم مباشر من المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، الذي يرفض التفريط في أي عنصر من عناصره الهجومية، في ظل الصراع القوي على صدارة الدوري الإنجليزي، والحاجة إلى كامل القوة الضاربة للفريق في المنافسة على جميع البطولات.

اهتمام أندية البريميرليج

وشهدت الفترة الماضية اهتمامًا واضحًا من أندية أستون فيلا وتوتنهام بالتعاقد مع مرموش، مستغلة وضعه داخل الفريق، إلا أن إدارة مانشستر سيتي أغلقت الباب أمام أي مفاوضات، مؤكدة أن اللاعب خارج حسابات البيع في الوقت الحالي.

هدف وولفرهامبتون يعزز الموقف

وساهم تألق مرموش الأخير، خاصة بعد تسجيله هدفًا مهمًا في شباك وولفرهامبتون، في تعزيز موقفه داخل ملعب الاتحاد، حيث أعاد هذا الأداء القوي تثبيت أقدامه داخل التشكيلة، وأجّل طموحات الأندية الراغبة في ضمه إلى إشعار آخر.

أرقام مرموش مع السيتي

ويواصل المهاجم المصري، البالغ من العمر 26 عامًا، رحلته مع مانشستر سيتي بعدما سجل 7 أهداف منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 59 مليون جنيه إسترليني، ليؤكد حضوره المتزايد وتأثيره في صفوف بطل إنجلترا.