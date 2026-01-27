قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مفتي الجمهورية: التكفير وفوضى الفتاوى أخطر نتائج الانحراف الفكري
زوجة ياسر الطوبجي: الفنان يجري عملية دقيقة فى المعدة.. خاص
6 جامعات مصرية تفوز بمشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف والتحول الرقمي
شقق الإيجار القديم.. تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ خلال أيام
قنصلية في نوك الشهر المقبل.. ماكرون يلتقي قادة الدنمارك وجرينلاند
ويتكوف: عودة «الممشطين الأمنيين» خطوة نحو السلام والازدهار في المنطقة
أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة: “سلم على طنط”.. أول تعليق
جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون في 10 مجالات صناعية حيوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا يحسم الجدل.. مانشستر سيتي يغلق الباب أمام رحيل عمر مرموش

عمر مرموش
عمر مرموش
إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن القرار النهائي لإدارة نادي مانشستر سيتي بشأن مستقبل الدولي المصري عمر مرموش، في ظل الأنباء التي ربطت اسمه بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

وأكدت المصادر أن النادي الإنجليزي قرر الإبقاء على اللاعب ورفض جميع العروض المقدمة لضمه قبل غلق باب القيد.

تمسك مباشر من جوارديولا

ووفقًا لما أورده موقع فوتبول إنسايدر نقلًا عن مصادر خاصة، فإن قرار بقاء مرموش جاء بدعم مباشر من المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، الذي يرفض التفريط في أي عنصر من عناصره الهجومية، في ظل الصراع القوي على صدارة الدوري الإنجليزي، والحاجة إلى كامل القوة الضاربة للفريق في المنافسة على جميع البطولات.

اهتمام أندية البريميرليج

وشهدت الفترة الماضية اهتمامًا واضحًا من أندية أستون فيلا وتوتنهام بالتعاقد مع مرموش، مستغلة وضعه داخل الفريق، إلا أن إدارة مانشستر سيتي أغلقت الباب أمام أي مفاوضات، مؤكدة أن اللاعب خارج حسابات البيع في الوقت الحالي.

هدف وولفرهامبتون يعزز الموقف

وساهم تألق مرموش الأخير، خاصة بعد تسجيله هدفًا مهمًا في شباك وولفرهامبتون، في تعزيز موقفه داخل ملعب الاتحاد، حيث أعاد هذا الأداء القوي تثبيت أقدامه داخل التشكيلة، وأجّل طموحات الأندية الراغبة في ضمه إلى إشعار آخر.

أرقام مرموش مع السيتي

ويواصل المهاجم المصري، البالغ من العمر 26 عامًا، رحلته مع مانشستر سيتي بعدما سجل 7 أهداف منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 59 مليون جنيه إسترليني، ليؤكد حضوره المتزايد وتأثيره في صفوف بطل إنجلترا.

نادي مانشستر سيتي مانشستر سيتي عمر مرموش مرموش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

فيروس نيباه

يسبب الوفاة.. اعرف أعراض فيروس نيباه للاكتشاف المبكر

نيباه

بعد ظهوره .. كيف تحمى نفسك من فيروس نيباه

صينية سجق

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

بالصور

قبل رمضان خزني أكلك بذكاء: 10 أسرار لتوفير الوقت والجهد كل يوم

طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي

بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد