جوارديولا يبرر هجومه على حكم مباراة وولفرهامبتون: أدافع عن اللاعبين والنادي

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أحقيته في الدفاع عن لاعبي فريقه، مبررًا تصريحاته التي أثارت الجدل عقب مواجهة وولفرهامبتون، والتي انتقد خلالها الحكم فاراي هالام بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه.

ظهور تحكيمي أول يثير الجدل

وشهدت المباراة الظهور الأول للحكم فاراي هالام في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أبدى جوارديولا استياءه من تجاهل احتساب ركلة جزاء بداعي لمسة يد، قبل أن يعلق عقب اللقاء قائلاً: “لقد سجل الحكم ظهوره الأول بشكل ملفت، الآن سيعرفه الجميع”.

توضيح الموقف في مؤتمر دوري الأبطال

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر سيتي أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا، حرص جوارديولا على توضيح موقفه، مؤكدًا أنه يكن احترامًا كبيرًا للحكام، مشيرًا إلى أن تصريحاته جاءت في سياق الدفاع عن فريقه.

احترام الحكام والدفاع عن الفريق

وقال جوارديولا: “لطالما كنت أكن احترامًا هائلًا للحكام على مدار 9 أو 10 سنوات”، مضيفًا: “بعد الهزائم لا أعلق أبدًا على أي شيء، وأتفهم أن الحكام يدافعون عن بعضهم البعض، لكنني أيضًا أدافع عن لاعبيّ وعن النادي”.

اعتذار مشروط وتفهم للضغوط

وأبدى مدرب السيتي تفهمه لحساسية الموقف، موضحًا: “إذا شعر الحكم بالإهانة فأنا آسف حقًا، أعلم أن الأمر ليس سهلًا في أول ظهور له، لقد حدث ما حدث، والجميع حساسون للغاية”.

الاستشهاد بمواقف سابقة

واستعاد جوارديولا مواقف سابقة لدعم حديثه، قائلاً: “انظروا إلى السنوات العشر الماضية، عندما خسرنا نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي، كان حارس مرمى كريستال بالاس يستحق بطاقة حمراء ولم تُحتسب، ومع ذلك لم أنتقد الحكام بعد المباراة”.

واختتم جوارديولا تصريحاته بالتأكيد على أن انتقاداته هذا الموسم لم تأتِ من فراغ، موضحًا أن هناك أسبابًا وحججًا دفعته للدفاع عن النادي واللاعبين، مشددًا على أن التحكيم مهمة صعبة، لكنه يرى أن من واجبه الوقوف بجانب فريقه في مثل هذه المواقف.