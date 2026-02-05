مخدرات بـ110 مليون جنيه.. المعامل الكيماوية تحدد مصير عصابة الأجانب

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحت إشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، التحقيق في جرائم عصابة الأجانب “كتيبة الإعدام” المكونة من 21 متهما "2 مصريين و19 أجنبيا بينهم سيدات" في اتهامهم بجلب المخدرات وتهريبها عبر الدروب الصحراوية باستخدام طائرة درون "طائرة بلا طيار".

واستعجلت النيابة برئاسة المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة تقارير المعامل الكيماوية حول فحص المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين حيث أرسلت النيابة عينات من المضبوطات "كوكايين وحشيش وهيدرو وآيس وبودر وأقراص" إلى العامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها والتأكد من أنواعها ومدى إدراجها بجداول المخدرات.

وكشفت التحقيقات التي استمرت على مدار 18 ساعة، عن أن التشكيل العصابي مكون من 21 متهمًا، بينهم 2 مصريين فقط والباقون يحملون 7 جنسيات لدول عربية وإفريقية ومنهم عدد من السيدات.

وأشارت التحقيقات إلى أن معلومات وردت إلى ضباط مكافحة المخدرات ومباحث الجيزة حول نشاط العصابة الأجنبية بجلب المخدرات والاتجار بها، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم بعد مراقبة لأعضاء التشكيل، وفور صدور الإذن انطلقت مأموريات مسلحة في وقت متزامن من ضباط مكافحة المخدرات والدقي والعجوزة وألقي القبض على أفراد التشكيل في منطقتي الدقي والعجوزة.

وتبين أن نشاط العصابة لا يقتصر على جلب والاتجار بالمخدرات فقط، حيث تضم عددًا من السيدات وأنهن يمارسن الدعارة بتسهيل من باقي المتهمين لجمع أكبر قدر من الأرباح.

وحرزت النيابة المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين وتضمنت 3 كيلو من الكوكايين وكميات ضخمة من مخدرات الحشيش والآيس والهيدرو والأقراص المخدرة، كما ضبط بحوزتهم طائرة درون.

وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات جلب واتجار المخدرات والدعارة وبعرضهم على قاضي المعارضات قرر استمرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى دولى يضم 21 عنصر إجرامى شديد الخطورة من بينهم "18 عنصر يحملون جنسية دول مختلفة" بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر المدقات الجبلية والدروب الصحراوية للحدود الجنوبية للبلاد تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وضبطهم، وبحوزتهم قرابة 200 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "كوكايين ، بودر ، هيدرو ، حشيش ، آيس"- كمية من الأقراص المخدرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 110 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية