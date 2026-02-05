قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في ظل ترقب سياسات الفائدة عالميًا
دعاء اليوم 17 من شعبان لتيسير الزواج.. اغتنمه وردده الآن
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مخدرات بـ110 مليون جنيه.. المعامل الكيماوية تحدد مصير عصابة الأجانب

المتهمون
المتهمون
ندى سويفى

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحت إشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، التحقيق في جرائم عصابة الأجانب “كتيبة الإعدام” المكونة من 21 متهما "2 مصريين و19 أجنبيا بينهم سيدات" في اتهامهم  بجلب المخدرات وتهريبها عبر الدروب الصحراوية باستخدام طائرة درون "طائرة بلا طيار". 

واستعجلت النيابة برئاسة المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة تقارير المعامل الكيماوية حول فحص المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين حيث أرسلت النيابة عينات من المضبوطات "كوكايين وحشيش وهيدرو وآيس وبودر وأقراص" إلى العامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها والتأكد من أنواعها ومدى إدراجها بجداول المخدرات. 

وكشفت التحقيقات التي استمرت على مدار 18 ساعة، عن أن التشكيل العصابي مكون من 21 متهمًا، بينهم 2 مصريين فقط والباقون يحملون 7 جنسيات لدول عربية وإفريقية ومنهم عدد من السيدات. 

وأشارت التحقيقات إلى أن معلومات وردت إلى ضباط مكافحة المخدرات ومباحث الجيزة حول نشاط العصابة الأجنبية بجلب المخدرات والاتجار بها، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم بعد مراقبة لأعضاء التشكيل، وفور صدور الإذن انطلقت مأموريات مسلحة في وقت متزامن من ضباط مكافحة المخدرات والدقي والعجوزة وألقي القبض على أفراد التشكيل في منطقتي الدقي والعجوزة.

وتبين أن نشاط العصابة لا يقتصر على جلب والاتجار بالمخدرات فقط،  حيث تضم عددًا من السيدات وأنهن يمارسن الدعارة بتسهيل من باقي المتهمين لجمع أكبر قدر من الأرباح.

وحرزت النيابة المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين وتضمنت 3 كيلو من الكوكايين وكميات ضخمة من مخدرات الحشيش والآيس والهيدرو والأقراص المخدرة، كما ضبط بحوزتهم طائرة درون. 

وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات جلب واتجار المخدرات والدعارة وبعرضهم على قاضي المعارضات قرر استمرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وفى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى دولى يضم 21 عنصر إجرامى شديد الخطورة من بينهم "18 عنصر يحملون جنسية دول مختلفة" بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر المدقات الجبلية والدروب الصحراوية للحدود الجنوبية للبلاد تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وضبطهم، وبحوزتهم قرابة 200 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "كوكايين ، بودر ، هيدرو ، حشيش ، آيس"- كمية من الأقراص المخدرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 110 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

المعامل الكيماوية عصابة الأجانب النيابة العامة “كتيبة الإعدام”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

جولة وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يفتتحان المجزر الآلي بالسنبلاوين

السير مجدي يعقوب

مجدي يعقوب لفريق عمله : استدعوا روح العمل والتفاني من مركز قلب أسوان

المستشارة أمل عمار تلتقى مع نائبة رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان لبحث سبل التعاون في دعم وتمكين المرأة

أمل عمار تناقش مع نائبة رئيس وزراء أوزبكستان دعم وتمكين المرأة والأسرة

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد