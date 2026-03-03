الداخلية تكشف تفاصيل غسل 22 تاجر مخدرات أموالا بقيمة 1.4 مليار جنيه

قامت الأجهزة الأمنية ، بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 22 عنصر جنائى لقيامهم بغسـل 1,4 مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى جلب والإتجار بالمواد المخدرة.

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (22 عنصر جنائى) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى جلب والإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (1,4) مليار جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.