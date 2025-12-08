بسبب المثلية.. قرار مفاجئ يربك مشاركة مصر وإيران في كأس العالم

ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية أزمة جديدة بشأن مباراة منتخب مصر ضد إيران في الدور التمهيدي في بطولة كأس العالم 2026 وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تكون المباراة كـ”مقابلة الفخر” لدعم “المثلية الجنسية”، في البطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

بطولة كأس العالم 2026

وقد بدأت حالة الجدل المثارة مع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الإيراني كـ”مقابلة الفخر” لدعم “المثلية الجنسية”، التي ستُجرى في إطار نهائيات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

الجنسية المثلية

عقوبات صارمة ضد العلاقات المثلية

فيما أوردت تقارير إعلامية أن “الفيفا” وقع اختياره على هذه المواجهة لاتخاذها كمناسبة للاحتفاء بـ”المثلية الجنسية”، واعتبرت شبكة “rmc” الفرنسية أن هذا القرار من شأنه أن يُحدث جدلا واسعا بالنظر إلى موقف البلديْن ومرجعياتهما الدينية.

المثلية الجنسية

قررت اللجنة المحلية المنظمة لمونديال 2026 اختيار المباراة المرتقبة بين مصر وإيران، التي ستقام في 26 يونيو 2026 على ملعب لومن فيلد في سياتل، وذلك رغم أن كلا الدولتين تفرضان عقوبات صارمة ضد العلاقات المثلية، تشمل عقوبات الإعدام في إيران والحبس في مصر.

مباراة الفخر تم تحديدها للاحتفاء بفعاليات الفخر في سياتل

وقال متحدث باسم اللجنة المنظمة لموقع Outsports، إن مباراة الفخر تم تحديدها للاحتفاء بفعاليات الفخر في سياتل وفي مختلف أنحاء البلاد، وقد جرى التخطيط لها منذ فترة طويلة.

المثلية الجنسية

وتابع متحدث باسم اللجنة المنظمة لموقع Outsports، أنها تعبير من المدينة المُضيفة عن التزام سياتل وولاية واشنطن بتهيئة بيئة مرحّبة وشاملة للجميع، اللاعبين والجماهير والمقيمين والزوار، وكرة القدم تملك قوة فريدة على توحيد الناس عبر الحدود والثقافات والمعتقدات، فخورون باستضافة مباراة للفخر والاحتفال بقيم الشمول داخل مجتمع كرة القدم العالمي.