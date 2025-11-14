قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيادة بن غفير .. مستوطنون يقتحمون منطقة مقبرة الراس جنوب الخليل
المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي
جايس السويدي يحسم الجدل حول انتقال إبراهيم دياباتيه إلى الأهلي
هل السحر يفرق بين الزوجين؟.. تحقق من أعراضه وفكه بـ5 أذكار ودعاء
حارس لايبزيج يشيد بصلاح وسوبوسلاي: الأفضل في العالم.. وأسطورة ليفربول
كرواتيا تفوز على جزر ألفارو بثلاثية وتتأهل لكأس العالم
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 15-11-2025
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا
والدة الطفلة فاطمة تبكي: قبل ما تدخل العمليات قالتلي خايفة أموت ياماما
ديمقراطية| أبلة فاهيتا تكشف لـ عمرو أديب مفاجأة عن ليلة فونطاستيك
مهندس صوت فرقة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مصرع الفنان
لتحديث بطاقة التموين.. الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يارتني كنت مكانه .. شقيقة إسماعيل الليثي تبكي في أول ظهور لها بعد وفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

أكدت رحمة شقيقة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، أن شقيقها طوال عمره محب للخير، وقلبه طيب، وأنه كان يقف مع الجميع، من أبناء المنطقة ومن خارجها.

وأضافت رحمة خلال لقاء مع الإعلامي حسن محفوظ ببرنامج كلبش، أن خبر الوفاة كان صدمة للجميع، وأن الجميع كان يدعو له بالشفاء، لكن قدر الله فوق كل شئ.

ودخلت في حالة بكاء شديد على الهواء، قائلا:" من بعده مفيش حاجة هتفرحنا تاني، وهو كان أبويا، بابا متوفي منذ فترة طويلة وهو كان كل حاجة في الدنيا".

ولفتت إلى أنها تطالب الجمع بالدعاء لشقيقها، وأن شقيقها منذ وصوله المستشفى بعد الحادث لم يتحدث مع أحد.

وانهت حديثها :" يارتني كنت مكانه وأنا اللي عملت الحادثة، وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة يارب". 

شقيقة إسماعيل الليثي إسماعيل الليثي الراحل إسماعيل الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

نانسي عجرم تكشف قصة زواجها: "بدأت بإنتي أختي الصغيرة ثم أصبحت زوجته"

عمرو سلامة

عمرو سلامة: المنصّات الرقمية أنقذت صناعة الدراما والسينما وصنعت سوقًا جديدًا

التكنولوجيا

عالية المهدي: شباب في مصر يصدرون سوفت وير لكبرى الشركات العالمية

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. الاندفاع قد يحرمك من فرص أفضل

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد