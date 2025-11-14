يارتني كنت مكانه .. شقيقة إسماعيل الليثي تبكي في أول ظهور لها بعد وفاته

أكدت رحمة شقيقة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، أن شقيقها طوال عمره محب للخير، وقلبه طيب، وأنه كان يقف مع الجميع، من أبناء المنطقة ومن خارجها.

وأضافت رحمة خلال لقاء مع الإعلامي حسن محفوظ ببرنامج كلبش، أن خبر الوفاة كان صدمة للجميع، وأن الجميع كان يدعو له بالشفاء، لكن قدر الله فوق كل شئ.

ودخلت في حالة بكاء شديد على الهواء، قائلا:" من بعده مفيش حاجة هتفرحنا تاني، وهو كان أبويا، بابا متوفي منذ فترة طويلة وهو كان كل حاجة في الدنيا".

ولفتت إلى أنها تطالب الجمع بالدعاء لشقيقها، وأن شقيقها منذ وصوله المستشفى بعد الحادث لم يتحدث مع أحد.

وانهت حديثها :" يارتني كنت مكانه وأنا اللي عملت الحادثة، وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة يارب".