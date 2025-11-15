الهلال الأحمر يحتفي بمرور ثمانين عامًا على تأسيس جامعة الدول العربية

شارك الهلال الأحمر المصري في فعاليات مؤتمر "المجتمع المدني والشباب العربي ..شركاء لرفع التحديات" الذي انطلقت فعالياته بمقر جامعة الدول العربية، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، احتفالًا بمرور ثمانين عامًا على تأسيس جامعة الدول العربية.

وساهم الهلال الأحمر المصري بمشاركة عشرات المتطوعين في تنظيم فعاليات المؤتمر، التي شهدت حضورًا عربيًا واسعًا من الوفود الشبابية وممثلي النشء العربي، و شهد الافتتاح تكريم الهلال الأحمر المصري لجهوده الكبيرة فى الاستجابة لأزمة غزة.

وقد شارك في افتتاح الحفل، كل من: الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، المستشار بيشوى باسل نائبا عن قداسة البابا تواضروس، الدكتور محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتورة مشيرة أبو غالي رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق، والسفير الدكتور خالد المنزلاوي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، واللواء إسماعيل الفار نائبًا عن وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة لفيف من الحضور من مندوبى الجامعة وعدد من ممثلي الجهات العربية الشبابية.

وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية الافتتاحية بعنوان «العمل العربي المشترك.. تحديات وإنجازات»، أكدت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، أن تكاتف جهود المجتمع المدنى المحلى مع أجهزة الدولة الرسمية لمواجهة الأزمات والكوارث وسد الفجوات المجتمعية و العمل على تنفيذ الخطط التنموية الشاملة يعد ركيزة أساسية.

ولفتت إمام إلى أن التجربة المصرية في مجال العمل الإغاثي والإنساني تُعد نموذجًا يحتذى به في التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يسهم في بناء منظومة عربية أكثر جاهزية وتكاملًا لخدمة الإنسان أينما كان.

وأشارت إلى أن جمعية الهلال الأحمر المصرى ونظائرها فى الدول العربية تعد نموذجًا فى العمل الإنساني المحلي والعربي المشترك والتى ظهرت جليًا فى الاستجابة لازمة غزة، مؤكدة على أهمية تبادل الخبرات والتنسيق المستمر لضمان استجابة فعالة وسريعة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المنطقة.

في سياق متصل، أوضحت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، خلال ندوة بعنوان «حديث الشباب العربي لبناء الوعي»، متحدثة عن محور التطوع ، أنه يمثل أحد أهم ركائز بناء الأوطان وتعزيز الانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب، مشيرة إلى أن العمل التطوعي يرسّخ قيم العطاء والتعاون والتكافل والمواطنة .

وأكدت أن الشباب العربي يمتلك طاقات كبيرة يمكن توجيهها لخدمة مجتمعاتهم والمساهمة في مواجهة التحديات التنموية والإنسانية، داعية إلى الاستثمار في قدراتهم وتوسيع فرص المشاركة أمامهم ليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة المستقبل.

وفي إطار جهود الهلال الأحمر المصري لدعم الأسر المنتجة، شاركت فرق المعارض وتنمية الموارد المختصة بتسويق منتجات الحرف اليدوية، التي تنتجها أندية المرأة بمقرات الهلال الأحمر، في فعاليات "مهرجان الشباب العربي للثقافة والفنون وإحياء التراث ومعرض تراثي أصل عروبتي"،

وتضمنت منتجات خيامية من انتاج أندية المرأة التابعة للهلال الأحمر المصري، و المصنوعة بأيدي سيدات من الأسر المنتجة ومتدربات مقرات الهلال الأحمر المصرى، إلى جانب، منتجات الحرف اليدوية المصنوعة من الجلود، السجاد اليدوي، أعمال الكروشية، من انتاج المشاغل الخاصة بالمرأة المعيلة .

كما قامت فرق الهلال الأحمر المصري المشاركة في المعرض، بتعريف البرامج الشبابية والفرص التطوعية التي يقدمها الهلال الأحمر المصري.