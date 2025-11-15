قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جامعة حلوان تنظم ندوة علمية بعنوان "كيف تبني مسيرتك العلمية؟

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

نظم قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة حلوان ندوة توجيهية هامة بعنوان "كيف تبني مسيرتك العلمية؟ النشر الدولي ونزاهة البحث: أهميتهما للباحثين وللمؤسسات العلمية"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، وبحضور الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، وفريدة محمد السيد أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحث العلمي ، وبالتعاون مع مجمع الإبداع والبحث العلمي بالجامعة برئاسة الدكتورة مايسة محمد نبيه، وبحضورالدكتور جلال الجميعي بكلية العلوم ، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة  التدريس بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتعزيز ثقافة البحث العلمي ودعم الباحثين في مختلف المجالات العلمية.


وحاضر في الندوة الدكتور جمال جمال بدر أستاذ علم المناعة بكلية العلوم جامعة أسيوط ونائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  أن الجامعة تولي البحث العلمي أهمية قصوى باعتباره حجر الزاوية في تطوير العملية التعليمية ، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تهيئة بيئة بحثية محفزة للباحثين، وتشجع على النشر الدولي في المجلات العلمية المرموقة المدرجة في قواعد بيانات، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، كما تعمل الجامعة على تحفيز الباحثين على التميز والابتكار،  وتبني سياسات تشجع على النزاهة والشفافية في جميع مراحل البحث العلمي.

وشدد الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة  الدراسات العليا والبحث العلمي على أهمية ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في البحث العلمي، موضحًا أن نزاهة البحث العلمي تعد الأساس الحقيقي لتقدم الجامعات وضمان مصداقية المعرفة، مضيفاً أن الجامعة تحرص  على توعية الباحثين بضرورة الالتزام بالأمانة العلمية وتجنب الممارسات غير الأخلاقية ، لافتًا إلى أن النشر في المجلات الدولية الموثوقة لا يتحقق إلا بالالتزام بمعايير الجودة والنزاهة الأكاديمية.

أبدى الدكتور جمال جمال بدر أستاذ علم المناعة بكلية العلوم جامعة أسيوط ونائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث،  سعادته بتواجده في رحاب جامعة حلوان، إحدى الجامعات العريقة  والتي تضع البحث العلمي في مقدمة أولوياتها، مضيفاً أن هذه الندوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد العالم تنافسًا متسارعًا في مجالات النشر العلمي والابتكار، ويُعد شباب الباحثين هم الركيزة الأساسية في تحقيق التقدم العلمي لمصرنا الحبيبة.

مصر قوية بعقول شبابها، فهم الثروة الحقيقية التي نعتمد عليها لبناء المستقبل، وعندنا استثمار حقيقي في الشباب، ليس بالكلمات بل بالفعل، من خلال دعم قدراتهم البحثية، وتشجيعهم على النشر في المجلات الدولية المرموقة، والمشاركة الفاعلة في المشروعات البحثية متعددة التخصصات.

حيث ركزت المحاضرة على محاور أساسية تلامس صميم البحث العلمي الحديث، مثل: النشر الدولي ونزاهة البحوث والتأكيد على أهمية النشر في المجلات الدولية المرموقة كخطوة أولى لبناء المسيرة العلمية، مع التشديد على تطبيق أعلى معايير نزاهة البحوث وأخلاقياتها، لما لها من أثر بالغ على مصداقية الباحث والمؤسسة العلمية التي يتبع لها. كما استعرضت المحاضرة بالتفصيل أهم قواعد البيانات العالمية التي يعتمد عليها في تقييم الأبحاث، مثل سكوبس (Scopus) و ويب أوف ساينس (Web of Science)، وشرحت آليات عملها وكيفية استغلالها الأمثل. كما سلطت الضوء على أهمية اتفاقية النشر الحر التي يوفرها بنك المعرفة المصري بالتعاون مع دور نشر عالمية مثل سبرنجر (Springer)، والتي تتيح للباحثين المصريين نشر أبحاثهم مجانًا. بالاضافة الى تخصيص جزء هام لتوضيح الدور المحوري الذي يلعبه موقع الجامعة الإلكتروني والبيانات الدقيقة والمحدثة لأعضاء هيئة التدريس في رفع التصنيف الدولي والإقليمي للجامعة. اختتمت المحاضرة بتأكيد ضرورة إنشاء وتفعيل الهوية الرقمية للباحث من خلال رقم ORCID وملف Publons/Web of Science ResearcherID CV، باعتبارها أدوات لا غنى عنها لضمان توثيق الأبحاث، وحساب الاستشهادات، وتعزيز الظهور الأكاديمي للدارسين والمؤسسات. وقد لاقت المحاضرة تفاعلاً كبيراً، حيث وفرت خارطة طريق عملية للباحثين الطموحين الراغبين في الارتقاء بإنتاجهم العلمي والمساهمة الفعالة في مكانة مؤسساتهم الدولية.

وفي ختام الندوة، دار نقاش مفتوح بين السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين حول التحديات التي تواجه الباحثين في النشر الدولي، وسبل تعزيز الشفافية والنزاهة العلمية، مؤكدين على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات العلمية التي تساهم في رفع كفاءة الباحثين وتنمية مهاراتهم البحثية.

