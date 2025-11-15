انجاز مصري بالرياض.. منتخب الجولف يتألق وعمر هشام يشيد بنجوم الفريق

حقق منتخب مصر للجولف للرجال ميداليتان فضيتان فى ختام البطولة العربية رقم 43، التى أقيمت منافساتها بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 13 دولة عربية.

وحقق منتخب مصر المكون من، عيسى ابو العلا وأدم الشامى ومحمد أبو العلا وعلى الدين سلامة المركز الثانى فردى وفرق خلف المنتخب المغربى الذى احتفظ بلقب الفرق للعام الثالث على التوالى.

جاء منتخبنا ثانيا تحت إشراف عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخبات الوطنية احمد الشلقانى وبقيادة المدير الفنى الجديد للمنتخبات الوطنية ستيوارت كلايتون فى منافسات الفرق بفارق 14 ضربة خلف المنتخب المغربى بينما حل المنتخب الاماراتى بالمركز الثالث.

وقدم نجم منتخب الفراعنة عيسى ابو العلا أداء مبهرا فى الجولة الثالثة والأخيرة اشاد به الجميع وسجل 9 ضربات تحت المعدل بملعب نادى جولف الرياض ليحقق افضل جولة فى البطولة بين جميع اللاعبين المشاركين فى البطولة.

كان عيسى قاب قوسين او ادنى من التتويج بلقب الفردى حيث جاء ثانيا بفارق ضربة واحدة فقط عن اللاعب المغربى يوسف الهلى الفائز باللقب.

واستطاع منتخبنا الوطنى استعادة مكانته مرة اخرى عربيا بعد مرور عام واحد فقط حيث خرج خالى الوفاض فى البطولة الماضية بالامارات.

وجاءت اختيارات اللاعبين لتمثيل الفريق فى تلك البطولة بالسعودية هى الافضل ووفقا للمعايير الفنية الموضوعة وارتكزت على التصنيف الدولى والتفوق فى التصفيات ومنح الفرصة للوجوه الصاعدة فى حال التساوى الفنى.

واثبت اللاعبون كفاءاتهم وقدراتهم عيسى وادم والصاعد على الدين 16 عاما فى اول مشاركة له مع الكبار ومحمد ابو العلا.

كما حظى المنتخب بدعم معنوى كبير قبل واثناء البطولة تمثل فى حرص رئيس الاتحاد عمر هشام طلعت ونائبه المهندس محمد أنور على التواجد برفقة اللاعبين فى السعودية لمؤازرتهم وحثهم على بذل اقصى الجهد وتشريف الجولف المصرى بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام وهو ما آتى بثماره فعليا.

كما نفذ المنتخب قبل المشاركة برنامج اعداد قوى للغاية تمثل فى خوض اكثر من بطولة دولية خارجيا وداخليا من بينها ثلاث بطولات عالمية قوية اقيمت فى مصر وشهدت احتكاكا فنيا مع مدارس مختلفة فى اللعبة.

من جهة اخرى وجه مجلس إدارة اتحاد الجولف برئاسة عمر هشام طلعت التهنئة الى المنتخب الوطنى على النتيجة التى تحققت مطالبا بالفريق بالمزيد فى الفترة المقبلة.